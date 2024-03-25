Тренер Силкин перечислил сильнейших футболистов сборной РФ

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что ведущими игроками сборной России являются футболисты Александр Головин и Алексей Миранчук.
«В игре против Сербии мне понравились наши легионеры. Видно, что ребята сильно выросли по-футбольному. Головин и Миранчук сейчас ведущие игроки сборной России. Всем нужно равняться на них. Они показывают высокий уровень игры», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Ранее сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, забив гол с пенальти на 22 минуте. Второй гол на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко на 32 минуте, на 55 минуте гол забил Алексей Миранчук. Четвертый мяч был забит Иваном Сергеевым за добавочное время.
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