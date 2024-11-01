«РБ Спорт»: Игорь Денисов вернётся в Петербург

Игорь Денисов (Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев)
Тренер академии «Торпедо» Игорь Денисов вернётся на работу в Санкт-Петербург. Об этом сообщила издание «РБ Спорт».
Так, по имеющейся у издания информации, спортивная школа олимпийского резерва «Зенит» в Санкт-Петербурге предложила работу Игорю Денисову. При этом отмечается, что, вероятнее всего, тренер начнёт занятия с командой ребят 2011 года рождения.
Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. По его мнению, несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.
Читайте также:
В Единой школьной лиге Подмосковья соревнуются более 10 тыс. участников
Петрович призвал не винить Черчесова в неудачах сборной Казахстана
Гаджиев заявил об отсутствии у игроков махачкалинского «Динамо» вредных привычек
Мелисса Тимофеева