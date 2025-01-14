Ромащенко раскрыл проблемы ЦСКА

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У ФК ЦСКА имеются проблемы с составом, которые помешают клубу добиться высоких результатов и стремительно набрать очки. Об этом заявил бывший полузащитник Максим Ромащенко. По его словам, клубу также приходится непросто из-за прихода нового тренера с новыми требованиями.
«Но всякое бывает и, может, у команды все впереди. Сложно сказать, изменился ли ЦСКА с приходом Николича. Все равно каждый тренер привносит что-то новое», — поделился спортсмен в беседе с Metaratings.ru.Напомним, на зимнюю паузу клуб ушел, занимая шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и 31 баллом в запасе.
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