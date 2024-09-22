Украина в истерике: Экс-капитан футбольной сборной помогает Курской области

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Футболку бывшего капитана украинской футбольной сборной Анатолия Тимощука продали на аукционе за 700 тысяч рублей. Вырученные деньги будут направлены в помощь жителям Курской области, пострадавшим от вторжения ВСУ.
Эта футболка была выпущена специально к матчу в День памяти жертв блокадного Ленинграда, сообщает «Русская Весна». На ней автограф знаменитого украинского футболиста, ныне работающего тренером в «Зените» из Санкт-Петербурга.
Конечно, такая акция вызвала море гневных и истеричных комментариев на родине Тимощука. Уроженца Луцка уже давно лишили на Украине всех наград и регалий за то, что он заканчивал карьеру в российском клубе и сейчас продолжает в нём работать. Одного из самых титулованных украинских футболистов, долгие годы приносивший славу своей стране, теперь считается предателем. После аукциона в пользу жителей Курской области соотечественники назвали Тимощука «мразотой».
Анатолий Тимощук в составе донецкого «Шахтёра» был трёхкратным чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка Украины, а также победителем Суперкубка (всех этих титулов он лишён - прим. ред.). В составе мюнхенской «Баварии» он дважды выигрывал чемпионат Германии и дважды брал Кубок страны и дважды — Суперкубок. Также вместе с немецкой командой он становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. Вместе с «Зенитом» он становился чемпионом России, был обладателем Суперкубка, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
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Конечно, такая акция вызвала море гневных и истеричных комментариев на родине Тимощука. Уроженца Луцка уже давно лишили на Украине всех наград и регалий за то, что он заканчивал карьеру в российском клубе и сейчас продолжает в нём работать. Одного из самых титулованных украинских футболистов, долгие годы приносивший славу своей стране, теперь считается предателем. После аукциона в пользу жителей Курской области соотечественники назвали Тимощука «мразотой».
Анатолий Тимощук в составе донецкого «Шахтёра» был трёхкратным чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка Украины, а также победителем Суперкубка (всех этих титулов он лишён - прим. ред.). В составе мюнхенской «Баварии» он дважды выигрывал чемпионат Германии и дважды брал Кубок страны и дважды — Суперкубок. Также вместе с немецкой командой он становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. Вместе с «Зенитом» он становился чемпионом России, был обладателем Суперкубка, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
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Александр Бойцов