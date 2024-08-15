Мостовой раскрыл, как решить ситуацию Соболеву и «Спартаку»

Фото: iStock/Алексей Даничев
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии о перспективах форварда Александра Соболева в «Спартаке» заявил, что обеим сторонам в этой ситуации нужно прийти к компромиссу.
«Ситуация с Соболевым очень сложная, но мы не знаем всех деталей. Не знаем, кто и что кому говорил. Какой бы я дал совет? Надо искать компромисс, иного не дано. Тут нужно желание двух сторон, чтобы выйти из этой ситуации. Надеемся, она решится благополучно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Напомним, что Александр Соболев провёл на поле за «Спартак» в нынешнем сезоне, отыграв всего лишь 67 минут. Отмечается, что на данный момент футболист отстранён от первой команды.
Ранее Александр Мостовой высказал мнение о том, что нападающий Артём Дзюба нужен «Крыльям Советов».
Читайте также:
Мостовой раскрыл, кому нужен Дзюба
Афанасьев объяснил, чего не хватает ЦСКА
Хомуха объяснил переход Чалова в ПАОК
Мелисса Тимофеева