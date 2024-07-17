Защитник Аттьят-Алла из футбольного клуба «Сочи» перед матчем сбежал в Стамбул

Футболист Яхья Аттьят-Алла, играющий за футбольный клуб «Сочи», пропал из команды перед матчем с ФК «Урал». Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию «Сочи» Андрей Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу». По его информации, марокканский футболист сбежал в Стамбул.