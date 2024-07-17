Защитник Аттьят-Алла из футбольного клуба «Сочи» перед матчем сбежал в Стамбул

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Футболист Яхья Аттьят-Алла, играющий за футбольный клуб «Сочи», пропал из команды перед матчем с ФК «Урал». Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию «Сочи» Андрей Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу». По его информации, марокканский футболист сбежал в Стамбул.
«Яхья хочет перейти в египетский клуб «Аль-Ахли». Сначала он не приехал на сбор, предоставив справку о том, что болен ковидом. Мы уведомили его, что в таком случае зарплата выплачиваться не будет, и его ковид быстро прошел», – пояснил Орлов.По его словам, после тренировочного сбора в Петербурге футболист пропал и не поехал со своей командой на игру с «Уралом» в Екатеринбурге, а позже выяснилось, что марокканец находится в Стамбуле.
Аттьят-Алла попал в «Сочи» в феврале 2024 года. За это время он сыграл 11 матчей за клуб, забил один гол и сделал три результативные передачи.
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