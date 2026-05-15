Мостовой высказался о возможном уходе Заболотного из «Спартака»

15 мая 2026, 17:04

Футболист Мостовой: вряд ли кто-то рассчитывал на Заболотного

Бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой прокомментировал возможный уход нападающего Антона Заболотного из московского «Спартака». По данным обозревателей, клуб не станет активировать опцию продления контракта с 34-летним форвардом, и он покинет команду по окончании сезона-2025/26. В начале мая также появилась информация о положительной допинг-пробе игрока.





В беседе с Metaratings.ru Мостовой отметил, что решение «Спартака» не стало неожиданностью. Во многих клубах Заболотный был запасным, и в красно-белых на него изначально не рассчитывали как на основного бойца.



Экс-футболист выразил надежду, что ситуация с допингом прояснится, и не верит в намеренное употребление запрещённых веществ. По его словам, «Спартак» завершает сезон на мажорной ноте, поэтому для борьбы за чемпионство в следующем сезоне команде нужны другие исполнители.



В нынешнем сезоне Заболотный провёл 16 матчей за «красно-белых» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Рыночная стоимость игрока по оценке Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.



