Мостовой высказался об игре «Локомотива» и «Краснодара»

24 ноября 2025, 15:54

Мостовой назвал логичной ничью в матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ничьей «Локомотива» и «Краснодара» в матче 16-го тура РПЛ. Своим мнением он поделился в интервью Metaratings.ru.





Встреча команд завершилась в воскресенье, 23 ноября, на стадионе «РЖД Арена» со счетом 1:1. Мостовой заявил, что игра вышла насыщенной, а ее исход — логичным.

«Логичный исход матча. Игра мне понравилась, хороший накал, борьба, движение — все было. <…> Интрига будет до последнего тура. И это хорошо», — сказал собеседник издания.