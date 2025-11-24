Мостовой высказался об игре «Локомотива» и «Краснодара»
Мостовой назвал логичной ничью в матче «Локомотива» с «Краснодаром»
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ничьей «Локомотива» и «Краснодара» в матче 16-го тура РПЛ. Своим мнением он поделился в интервью Metaratings.ru.
Встреча команд завершилась в воскресенье, 23 ноября, на стадионе «РЖД Арена» со счетом 1:1. Мостовой заявил, что игра вышла насыщенной, а ее исход — логичным.
«Логичный исход матча. Игра мне понравилась, хороший накал, борьба, движение — все было. <…> Интрига будет до последнего тура. И это хорошо», — сказал собеседник издания.По его мнению, от ничьей выиграли не столько сами клубы, сколько их конкуренты — «Зенит» и «Спартак», которые еще поднимаются в таблице.
По итогам встречи «Краснодар» занимает первое место с 34 очками, а «Локомотив» располагается на четвертой строчке с 31 баллом.