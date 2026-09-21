Мостовой высказался об уходе Хуана Диаса из «Родины»

21 сентября 2026, 16:14

Мостовой заявил, что пойдет в топ-клубы, а не в «Родину»

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал отставку Хуана Диаса с поста главного тренера «Родины» и заявил, что не принял бы предложение возглавить московский клуб. Об этом сообщается 21 сентября.





Пресс-служба «Родины» в понедельник объявила об уходе Диаса с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





«Диаса никто не знал до «Родины». На самом деле он ещё долго продержался. Тедеско, например, уволили раньше в Италии. Немного смутила их победа над «Зенитом». До сих пор никто не понимает, как это случилось. Но ничего страшного не случилось, сейчас назначат кого-то ещё. Я бы не пошёл в «Родину», если бы предложили. Пойду в топ-клубы», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.