Мостовой высказался об уходе Хуана Диаса из «Родины»
Мостовой заявил, что пойдет в топ-клубы, а не в «Родину»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал отставку Хуана Диаса с поста главного тренера «Родины» и заявил, что не принял бы предложение возглавить московский клуб. Об этом сообщается 21 сентября.
Пресс-служба «Родины» в понедельник объявила об уходе Диаса с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Диаса никто не знал до «Родины». На самом деле он ещё долго продержался. Тедеско, например, уволили раньше в Италии. Немного смутила их победа над «Зенитом». До сих пор никто не понимает, как это случилось. Но ничего страшного не случилось, сейчас назначат кого-то ещё. Я бы не пошёл в «Родину», если бы предложили. Пойду в топ-клубы», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ из Лиги PARI, провела 40 матчей, в которых одержала 20 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
После девяти туров нынешнего сезона РПЛ «Родина» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. В десятом туре московская команда 11 октября в гостях встретится с ЦСКА. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.