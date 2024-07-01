Мостовой заявил об ушедшем времени «Спартака»

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что сейчас всё большую популярность набирает «Зенит» среди спортсменов, в то время как «звёздный час» «Спартака» прошёл.
«Ушло то время, когда все хотели играть за «Спартак». Сейчас многие футболисты выбирают «Зенит» — там есть титулы, плюс хорошие деньги. Каждый делает свой выбор. Поэтому ничего удивительного, если Соболев перейдет в «Зенит». Вопрос в том, будет ли он там играть. У «Зенита» скоро на скамейке запасных станет тесно. Мест уже нет», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Ранее сообщалось, что московскому «Спартаку» предложили приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, однако столичный клуб сейчас рассматривает кандидатуры более опытных голкиперов.
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