Подмосковные регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда женского клуба «ВВА-Подмосковье» заняла второе место на чемпионате России по регби-15, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Регбистки «ВВА-Подмосковье» одержали победу над командами из Красноярского края и Татарстана, а в финале встретились со сборной Москвы. Итоговый счёт финальной встречи составил 11:6 в пользу столичных спортсменок», — говорится в сообщении.В областном министерстве отметили, что этот чемпионат России по регби-15 стал дебютным для команды «ВВА-Подмосковье».
Турнир проводился на столичном стадионе «Слава» с 25 по 29 июня.
Ранее сообщалось, что сборная прославленных футболистов России встретится 6 июля с любительской командой Наро-Фоминского городского округа. Игра станет пятой в текущем летнем сезоне проекта «Выходи во двор».
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