«Может взорваться в любой момент»: Шалимов сравнил Роналду и Дзюбу
Тренер Шалимов сравнил игроков Роналду и Дзюбу
Бывший российский футболист и тренер Игорь Шалимов сравнил авторитет нападающего Артема Дзюбы в российском футболе с влиянием Криштиану Роналду в сборной Португалии. Об этом специалист заявил 6 октября.
По словам Шалимова, присутствие возрастного игрока с большим авторитетом может существенно влиять на атмосферу в раздевалке, пишет «РБ Спорт». В качестве примера тренер привел ситуацию вокруг Роналду, который не принял участия в матче сборной Португалии, после чего возникли последствия внутри команды.
«У больших игроков, которые в солидном возрасте, тема раздевалки складывается по-разному. Мы видим, что происходит с Роналду, который не сыграл матч в составе Португалии — и какие тут же появились последствия. Да, там странное решение тренера, который стал что-то исполнять с Криштиану, но раздевалка с большим игроком может взорваться в любой момент. А Дзюба для РПЛ игрок очень большой», — прокомментировал собеседник.
38-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, на его счету 179 голов. Также форвард возглавляет список лучших снайперов сборной России с 31 забитым мячом. В конце мая 2026 года Дзюба покинул «Акрон» на правах свободного агента.