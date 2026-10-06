«Может взорваться в любой момент»: Шалимов сравнил Роналду и Дзюбу

06 октября 2026, 15:04

Тренер Шалимов сравнил игроков Роналду и Дзюбу

Фото: istockphoto/Andreyuu

Бывший российский футболист и тренер Игорь Шалимов сравнил авторитет нападающего Артема Дзюбы в российском футболе с влиянием Криштиану Роналду в сборной Португалии. Об этом специалист заявил 6 октября.





По словам Шалимова, присутствие возрастного игрока с большим авторитетом может существенно влиять на атмосферу в раздевалке, пишет «РБ Спорт». В качестве примера тренер привел ситуацию вокруг Роналду, который не принял участия в матче сборной Португалии, после чего возникли последствия внутри команды.





«У больших игроков, которые в солидном возрасте, тема раздевалки складывается по-разному. Мы видим, что происходит с Роналду, который не сыграл матч в составе Португалии — и какие тут же появились последствия. Да, там странное решение тренера, который стал что-то исполнять с Криштиану, но раздевалка с большим игроком может взорваться в любой момент. А Дзюба для РПЛ игрок очень большой», — прокомментировал собеседник.