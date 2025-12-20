«Можно быть лучше»: Нападающий СКА Голдобин подвёл итоги матча с «Ак Барсом»

20 декабря 2025, 13:30

Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал победу СКА над «Ак Барсом»

Фото: Istock/gorodenkoff

Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.





Игра состоялась 18 декабря в Санкт-Петербурге. Хозяева одержали победу со счётом 3:2. В беседе с «Metaratings.ru» Голдобин отметил, что матч получился тяжёлым. По его словам, играть с казанцами всегда непросто.

«Хорошо, что мы смогли реализовать большинство. В таких тяжёлых матчах большинство решает, за счёт этого выигрываются подобные игры. Что касается моей игры, всегда можно быть лучше», — высказался Голдобин.