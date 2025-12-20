«Можно быть лучше»: Нападающий СКА Голдобин подвёл итоги матча с «Ак Барсом»
Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал победу СКА над «Ак Барсом»
Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра состоялась 18 декабря в Санкт-Петербурге. Хозяева одержали победу со счётом 3:2. В беседе с «Metaratings.ru» Голдобин отметил, что матч получился тяжёлым. По его словам, играть с казанцами всегда непросто.
«Хорошо, что мы смогли реализовать большинство. В таких тяжёлых матчах большинство решает, за счёт этого выигрываются подобные игры. Что касается моей игры, всегда можно быть лучше», — высказался Голдобин.Хоккеист добавил, что не ощутил больших изменений в последних матчах, но по-прежнему любит хоккей и хочет доказывать свой уровень в каждой встрече. Голдобин отметил, что перед игрой со «Спартаком» — его бывшим клубом — расслабляться нельзя.