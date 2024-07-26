Мустафина: Если Олимпиаду не покажут, не буду смотреть

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказала мнение об Олимпиаде-2024 в Париже, отметив, что посмотрит соревнования в том случае, если их будут транслировать в России.
«Если Олимпиада будет показана, я посмотрю. Если нет, то нет. Результатами соревнований буду интересоваться, но сидеть и смотреть трансляцию — нет. Несмотря ни на что нам надо знать, что происходит в мире. В гимнастике буду следить за Байлз. Есть шанс, что Симона возьмёт все золотые медали в Париже. Поддерживаю ли российских спортсменов под нейтральным статусом? Не могу сказать, что я их поддерживаю или критикую. Они сделали свой выбор», – поделилась в беседе с Metaratings.ru Мустафина.
Ранее вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России на выборах-2024 от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что российские спортсмены смогут показать достойный результат на Олимпиаде в Париже.
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Мелисса Тимофеева