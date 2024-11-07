Представительницы Подмосковья победили на чемпионате России по мини-футболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда клуба «Зоркий» из подмосковного Красногорска завоевала золото первого чемпионата России по мини-футболу среди женщин в формате 7х7, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за первое место футболистки «Зоркого» одержали победу над командой «Звезда» из Санкт-Петербурга, игра закончилась со счётом 2:0 в пользу представительниц Московской области», — говорится в сообщении.Кроме того, по итогам турнира лучшим игроком чемпионата признали Викторию Силину из команды «Зоркий», а её коллега по клубу Наталья Деребезова получила звание лучшего нападающего.
Первый чемпионат России по мини-футболу в формате 7х7 среди женщин проходил в Сочи, в турнире приняли участие 24 команды из 19 регионов страны.
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