Подмосковные бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев взяли золото Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Экипаж из Московской области – Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев – заняли первое место на Кубке России по бобслею. Об этом сообщили в пресс-службы Минспорта региона.
«Тандему не было равных в заездах двоек. Представители Подмосковья сумели обойти соперников из Красноярского края и Москвы, а также краснодарских спортсменов. Вторая подмосковная двойка – Степан Дубинко и Александр Ефимов – завершила выступление в шаге от пьедестала на четвёртом месте», – отметили в ведомстве.Кубок России по бобслею и скелетону проходит с 1 по 7 ноября в Сочи на горнолыжном курорте Красная Поляна. Соревнования проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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