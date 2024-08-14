Стало известно число спортсменов из России на Паралимпиаде в Париже

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На Паралимпийских играх в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс в беседе с ТАСС. Еще 8 нейтральных участников — спортсмены из Белоруссии, отметил он.
«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России и 8 из Белоруссии. МПК принял заявки этих 90 спортсменов, теперь за их аккредитацию отвечает оргкомитет Паралимпиады», — пояснил Спенс.В марте этого года МПК предоставил критерии, по которым паралимпийцам из России разрешат участвовать в соревнованиях. Сообщалось, что им будет разрешено выступление только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в открытии и закрытии Игр, а их медали не будут учитывать в общем зачете.
Паралимпийские игры в Париже начнутся 28 августа и продлятся до 8 сентября.
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