На этапе Кубка России по лыжному двоеборью подмосковные спортсмены стали призерами

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам соревнований подмосковные спортсмены обладателями наград в дисциплине «прыжок с трамплина К-90, гонка преследования 10 км».
Стоит отметить, что лыжное двоеборье — это вид лыжного спорта, включающий прыжки на лыжах с трамплина и лыжную гонку.
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