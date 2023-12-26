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На этапе Кубка России по лыжному двоеборью подмосковные спортсмены стали призерами

26 декабря 2023, 11:30
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Две медали на этапе Кубка России по лыжному двоеборью завоевали представители Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий и четвертый этапы Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин проходили с 20 по 25 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены обладателями наград в дисциплине «прыжок с трамплина К-90, гонка преследования 10 км».


Владимир Малов завоевал золото на IV этапе Кубка России по лыжному двоеборью с результатом 26:17.6. Андрей Цветков уступил своему земляку на 11,5 секунд и стал бронзовым призером Кубка России.

Стоит отметить, что лыжное двоеборье — это вид лыжного спорта, включающий прыжки на лыжах с трамплина и лыжную гонку.

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Подмосковные спортсмены выиграли бронзу на чемпионате России по фигурному катанию
26 декабря 2023, 11:08

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный дуэт фигуристов завоевал медаль чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря.

По итогам соревнований подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного получил 198,90 баллов. Фигуристы стали бронзовыми призерами соревнований.

«Мы себя хорошо показали на этапах, и там у нас не было целей на баллы, на места, мы просто выходили показать себя. Смотря на то, как себя показываем на этапах, мы ехали на этот чемпионат России бороться. Ехали показать себя лучшим образом и быть конкурентоспособными», – поделилась Ирина Хавронина.

Стоит отметить, что за бронзу спортсмены боролись с обладателями серебряной медали прошлого чемпионата России Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом, а также Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным.

Кроме этого, Ирина и Девид представляли на чемпионате городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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Гимнастка Мельникова: «Нравится, как играет Квинси Промес»
25 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/matimix

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова заявила, что её любимым футболистом является нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака» Квинси Промес.
«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же, мы знакомы лично», — отметила в беседе с Газета.ру Мельникова.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы. Так, первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на счету которого 30 сейвов, на втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува» с 27-ю спасениями.

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#футболист
#спорт
#гимнастика
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Футболист Лепехин заявил о впечатляющей игре Алипа
25 декабря 2023, 17:29

Фото: istockphoto.com/efks

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что в составе петербуржцев его больше всех впечатлила игра казахстанского спортсмена, защитника клуба «Зенит» Нуралы Алипа.
«Не могу сказать, чтобы кто-то очень сильно впечатлил в составе «Зенита», за исключением Алипа. Он больше года в команде, и раньше Нуралы очень редко выходил в стартовом составе. Нельзя сказать, что он у кого-то выигрывал конкуренцию. В этом году Алип абсолютно заслуженно получал игровое время и в каждом матче подтверждал, что он на данный момент – основной игрок «Зенита», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.

Он добавил, что футболист очень неплохо проявлял себя до «Зенита», играя в составе «Сочи».

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#спорт
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#игра
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Немецкая футболистка Гвинн при выходе на замену забыла надеть шорты
25 декабря 2023, 17:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Футболистка мюнхенской «Баварии» Джулия Гвинн угодила в курьёзную ситуацию во время матча женской бундеслиги с «Нюрнбергом». Выходя на замену она вдруг обнаружила отсутствие под спортивным костюмом...спортивных трусов.
Перед тем, как выпустить футболистку на поле, тренер принялся давать ей традиционные указания по ведению игры. Слушая наставника, Гвенн уже начала стягивать тренировочные штаны, как вдруг обнаружила, что под ними нет ничего, кроме нижнего белья. Спортсменка переменилась в лице. Выслушав наставления тренера, она опрометью бросилась в раздевалку и вернулась уже в полной экипировке.

Таким образом, то, что некомплект спортивной формы был замечен буквально в последний момент, позволил Джулии Гвинн избежать попадания в смешную и скандальную ситуацию.

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#игры
#футбол
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Футболист Горелов выразил желание вернуться в «Ростов»
25 декабря 2023, 17:19

Фото: istockphoto.com/master1305

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Горелов заявил, что хотел бы услышать предложение вернуться в команду.
«Я думаю, что если бы я заслуживал, то мне дали бы шанс, но пока что я его не получил. Ничего страшного, может быть, еще будет. <…> Мой родной город, родная команда. Если бы мне поступило предложение, я бы точно его рассматривал», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Горелов.

Отмечается, что сейчас футболист играет в составе челнинского «КАМАЗа».

Ранее стало известно, что российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы.

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#спорт
#клуб
#футболист
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Два хоккеиста «Ак Барса» решили разорвать контракты из-за дискриминации
25 декабря 2023, 17:02

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев из хоккейного клуба «Ак Барс» (Казань) могут стать неограниченно свободными агентами. Их представитель Шуми Бабаев подал заявление в Континентальную хоккейную лигу с требованием разорвать контракты его клиентов по пункту «спортивная дискриминация».
В нынешнем сезоне Жафяров сыграл в составе казанского клуба 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. С 28 ноября он перестал попадать в состав. Евсеев был отправлен в фарм-клуб «Ак Барса» «Нефтяник» из Альметьевска и сейчас выступает в ВХЛ, втором по силе дивизионе российского хоккея.

По мнению Бабаева, налицо спортивная дискриминация и предвзятое отношение к хоккеистам главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова. Он подчёркивает, что к самому клубу никаких претензий нет, дело именно в позиции главного тренера.

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#хоккей
#контракт
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Подмосковные боксёры в составе сборной России выиграли в международной матчевой встрече
25 декабря 2023, 15:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные боксёры помогли сборной России одержать победу в международной матчевой встрече. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Смоленске 22 декабря прошел турнир по боксу, посвященный 116-летию города.

В соревнованиях приняли участие 14 боксёров из России и республики Беларусь. По итогам поединков сборная России обошла представителей дружественной страны.

Виталий Бойцов из Балашихи стал победителем в весовой категории до 57 килограмм, Сергей Оганисян из городского округа Люберцы в весе до 80 килограммов, а в категории до 92 килограммов обладателем золота стал Егор Плоцын из Жуковки.

Стоит отметить, что подмосковные боксеры принесли российской сборной три победы из четырех завоеванных.Кроме этого, соревнования были направлены также на развитие дружественных отношений между Россией и Белоруссией.

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#развитие
#сборная россии
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Россиянин Лунёв попал в ТОП-3 вратарей по количеству сейвов в Лиге Европы
25 декабря 2023, 12:19

Фото: istockphoto/Steevy84

Российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы.
Первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на счету которого 30 сейвов (отраженных ударов, которые потенциально должны были стать голевыми - прим. ред.). На втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува» с 27-ю спасениями. У Андрея Лунёва, расположившегося на третьем месте, 23 сейва.

Во многом благодаря успешной игре российского вратаря, «Карабах» сумел занять в своей группе второе место, пропустив вперёд только немецкий «Байер». По регламенту в раунде плей-офф клубы Лиги Европы, занявшие в своих группах вторые места, будут встречаться с командами, занявшими третьи позиции в группах Лиги чемпионов. «Карабах» сыграет за выход в следующий раунд с португальской «Брагой».

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#футбол
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#рейтинг
#спасение
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ФИФА пригрозила Бразилии отстранением в случае вмешательства властей в дела CBF
25 декабря 2023, 11:55

Фото: istockphoto/Denis Linine

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразилии отстранить её сборную и клубы от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой организации. Это может произойти в случае вмешательства властей в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Как сообщает Associated Press, ФИФА направила главному футбольному органу Бразилии письмо, в котором призывала не проводить досрочные выборы для замены Эднальдо Родригеса на посту президента организации. В противном случае FBC может грозить приостановка деятельности.

Напомним, суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его назначенцев от должностей 7 декабря из-за нарушений во время предыдущих выборов. Также решением судебных органов временно исполняющим обязанности президента CBF был назначен Хосе Пердиз, глава высшего спортивного суда Бразилии. Ему было поручено организовать новые выборы президента Бразильской конфедерации футбола в течение 30 дней. ФИФА счёл подобное вмешательство судебных органов в дела спорта необоснованными.

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#суд
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#футбол
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