Горнолыжники из Подмосковья стали призерами Кубка России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами соревнований по горнолыжному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 17 по 20 декабря в Кусе Челябинской области прошел третий этап Кубка России по горнолыжному спорту.
По итогам соревнований в дисциплине «слалом» среди мужчин подмосковный спортсмен Семён Ефимов занял первое место, опередив представителей Санкт-Петербурга и Челябинской области на более чем на секунду.
Кроме этого, в женском зачете «слалом-гигант» среди женщин Виталина Гирина из Московской области стала бронзовым призером. Спортсменка уступила долю секунд горнолыжницам из Камчатского края и Москвы.
Стоит отметить, что следующие соревнования пройдут 23 декабря в Москве на Воробьевых горах.
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По итогам соревнований в дисциплине «слалом» среди мужчин подмосковный спортсмен Семён Ефимов занял первое место, опередив представителей Санкт-Петербурга и Челябинской области на более чем на секунду.
Стоит отметить, что следующие соревнования пройдут 23 декабря в Москве на Воробьевых горах.
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Мира Полтева