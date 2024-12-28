В турнире по боксу в Дзержинском приняли участие 80 спортсменов

Традиционный ежегодный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта России Максима Галкина, прошёл в подмосковном Дзержинском в шестнадцатый раз, в этом году в нём приняли участие 80 спортсменов их Москвы, Дзержинского, Котельников, Лыткарина и Люберец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.