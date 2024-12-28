В турнире по боксу в Дзержинском приняли участие 80 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дзержинский
Традиционный ежегодный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта России Максима Галкина, прошёл в подмосковном Дзержинском в шестнадцатый раз, в этом году в нём приняли участие 80 спортсменов их Москвы, Дзержинского, Котельников, Лыткарина и Люберец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Турнир хорошо известен в спортивной среде Подмосковья. Выписка из этих соревнований является основанием для присвоений спортсменам разрядов», — говорится в сообщении.Участников турнира поприветствовал директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош, а родителям Максима Галкина — Михаилу Владимировичу и Надежде Павловне — организаторы соревнований вручили памятные подарки.
Турнир проводился на базе клуба бокса «Угреша».
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