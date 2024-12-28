Систематически занимаются спортом более 60% жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области регулярно занимаются спортом более 60% жителей. Такие данные привёл министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.
«Сегодня у нас в Подмосковье – свыше 60% систематически занимающихся спортом. Это около 5 млн человек. Мы одни из лидеров в стране по этому показателю. Естественно, хотим, чтобы каждый житель Московской области занимался физкультурой и спортом», – сказал Абарёнов в интервью «Интерфаксу».По его словам, в Подмосковье вводится система с искусственным интеллектом для отслеживания загрузки спортивных объектов, ведётся работа с инвесторами. Сейчас на рассмотрении – более сотни инвестпроектов, связанных с физкультурой и спортом. Предполагается, что все эти меры помогут увеличить число занимающихся.
Читайте также:
В Химках проведут новогодний волейбольный турнир со специальным секретным призом
В турнире по боксу в Дзержинском приняли участие 80 спортсменов
Сноубордисты из Подмосковья завоевали три медали Кубка России
Лора Луганская