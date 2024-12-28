В Химках проведут новогодний волейбольный турнир со специальным секретным призом

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В химкинской спортшколе «Лунёво» пройдёт традиционный турнир по волейболу «Новогодний мяч». В соревнованиях примут участие жители, педагоги и ученики школы, а также родители, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Турнир станет отличным способом провести время перед Новым годом в кругу друзей и единомышленников, зарядиться положительными эмоциями и позитивной энергией. Перед участниками выступит белый мишка, который поднимет настроение и мотивирует всех на успешную игру. Победителей наградят медалями и мандаринами. А лучшему игроку достанется специальный секретный приз», – рассказал депутат Совета депутатов Глеб Демченко.Турнир пройдёт 30 декабря, он стартует в 10:00.
Как напомнила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова, в зимний сезон для жителей округа подготовили множество тематических мероприятий. В Химках проведут спортивные программы, мастер-классы, квесты, спектакли и новогодние представления. Помимо этого, там пройдут рождественские ярмарки, народные гулянья, выставки и фестивали.
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Лора Луганская