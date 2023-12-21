Жители Подмосковья могут принять участие в региональном турнире по понд-хоккею

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Регистрация на региональный турнир по понд-хоккею продолжается. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
17 февраля 2024 года состоится турнир по по понд-хоккею в Московской области.
Данные соревнования среди любителей и профессионалов пройдут в Московской области уже в четвертый раз.
Кроме этого, традиционно в мероприятии приму участие легенды отечественного хоккея и звезды КХЛ, а также популярные блогеры.
Стоит отметить, что заявки принимаются до 14 февраля на официальном сайте турнира.
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Данные соревнования среди любителей и профессионалов пройдут в Московской области уже в четвертый раз.
«К участию в любительском турнире по уличному хоккею Pond Hockey допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате «четыре на четыре» без вратарей, а состав каждой команды не должен превышать 7 человек. Соревнования включают два дивизиона — любительский и профессиональный», - отметили в ведомстве.
Кроме этого, традиционно в мероприятии приму участие легенды отечественного хоккея и звезды КХЛ, а также популярные блогеры.
Стоит отметить, что заявки принимаются до 14 февраля на официальном сайте турнира.
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Мира Полтева