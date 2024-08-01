На Кубок Акинфеева приедут команды стран СНГ и новых регионов

Фото: пресс-службе Минспорта МО
В Химках с 18 по 21 августа пройдёт VI Кубок Игоря Акинфеева по футболу. В этом году турнир вновь расширяет географию, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Впервые турнир проводился в 2018 году с участием детских клубов Московской области. В этом сезоне к соревнованиям присоединятся команды из стран СНГ и новых регионов, включая клубы «Кайрат» (Алма-Ата), «Пахтакор» (Ташкент), «Заря» (Луганск), «Шахтёр» (Донецк) и «Академия футбола Крыма» (Евпатория)», – уточнили в министерстве.За главный трофей сразятся ведущие академии страны - ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и другие.
Кроме традиционного футбольного турнира участников ждут две традиционные игровые дисциплины: кипербол и кипербатл. Кипербол – это авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой. Кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.
«Рад, что уже в шестой раз нам удается провести этот турнир. Благодарю за помощь и поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьёва, всех партнеров, включая информационных. Наша цель – не только развитие детско-юношеского футбола, но и продвижение уникальных и увлекательных форматов. В этом году турнир подтвердил международный статус. Надеемся, что он будет собирать всё больше регионов и стран-участников», – сказал Акинфеев.Матч-открытие состоится на стадионе «Новые Химки» 18 августа, а финал пройдёт на стадионе «Родина» 21 августа.
Зрители и юные футболисты смогут поучаствовать в розыгрышах ценных призов и различных интерактивах.
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