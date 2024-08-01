Представитель Подмосковья установил рекорд России в пожарно-спасательном спорте

Видео: ГУ МЧС по МО
Фёдор Фроловский из Московской области установил новый рекорд страны на соревнованиях, организованных в рамках первенства и чемпионата МЧС Росси по пожарно-спасательному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Представитель Московской области Фёдор Фроловский. одержал победу и установил рекорд в первом виде программы — штурмовой лестнице — в состязаниях юношей старшей возрастной группы в финальном забеге», — говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что результат Фроловского составил 10,06 секунды — это новое высшее достижение России в этом виде спорта.
Соревнования по пожарно-спасательному спорту проводятся в Йошкар-Оле. Они стартовали 31 июля и продлятся до 3 августа. Юниоры и взрослые участники из Московской области занимают призовые места.
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