Сноубордист из Подмосковья завоевал золото на Спартакиаде сильнейших

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира АТР-250 в Дохе (Катар) и не защитит прошлогодний чемпионский титул. Извинившись перед болельщиками, теннисист объяснил, что пока не готов играть в полную силу, так как ещё не отошёл от «забега в Австралии».