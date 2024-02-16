Сноубордист из Подмосковья завоевал золото на Спартакиаде сильнейших

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмен из Московской области Арсений Томин завоевал высшую награду в дисциплине «сноуборд-кросс» на второй Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль в сноуборд-кроссе среди мужчин выиграл представитель Подмосковья Арсений Томин. Серебро завоевал сноубордист из Красноярска, а бронза досталась спортсмену из сборной Кемеровской области», — говорится в сообщении.Всего на Спартакиаде подмосковная команда завоевала уже более 20 медалей, восемь из которых — высшего достоинства.
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