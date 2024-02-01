В Королёве проведут чемпионат по хоккею в валенках

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Жители и гости наукограда Королёв могут принять участие 10 февраля в городском чемпионате «Хоккей на валенках». Об этом сообщается в телеграм-канале городского округа.
«Условия участия простые: возраст спортсменов от 12 лет и старше; команда из пяти человек; наличие валенок, клюшки и шлема. Регистрация по ссылке обязательна», – говорится в сообщении.Первая игра состоится 10 февраля в полдень по адресу: комплекс спортивных площадок «Текстильщик», ул. Советская, д. 7. Отборочные матчи пройдут на городских катках, а финал – на стадионе «Вымпел». Победителей ждут медали и призы.
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Лора Луганская