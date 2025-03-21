«На любителя»: Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил игровые качества Дзюбы

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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба обновил рекорд по голам за сборную страны, отличившись в BetBoom товарищеском матче против команды Гренады. Его бомбардирские достижения, а также стиль игры оценил главный тренер «Ахмата» из Грозного Сергей Ташуев.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он не стал отрицать очевидное: по статистике Дзюба теперь лучший нападающий в истории российской сборной. Но он на то и нападающий, чтобы забивать голы, подчеркнул специалист. Что же касается стиля игры форварда, то кому-то может быть больше по душе виртуозный дриблинг Месси, акробатические трюки Ибрагимовича или взрывная скорость Мбапе, отметил специалист.
Стоит отметить, что, помимо рекордного количества голов за сборную России (31), Артёму принадлежит теперь ещё одно достижение — он стал самым результативным игроком в футбольной истории России, обойдя по голам за все команды во всех турнирах завершившего карьеру Александра Кержакова, у которого их осталось 233. На счету Дзюбы теперь 246 мячей, забитых в ворота соперников, и он явно намерен пополнять свой бомбардирский счёт.
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«Конечно, по статистике Дзюба теперь лучший нападающий в истории сборной. Форвард на то и форвард, чтобы забивать голы. Игровые качества Дзюбы — на любителя. Это сборная страны, а не клуб», — сказал Ташуев.
Стоит отметить, что, помимо рекордного количества голов за сборную России (31), Артёму принадлежит теперь ещё одно достижение — он стал самым результативным игроком в футбольной истории России, обойдя по голам за все команды во всех турнирах завершившего карьеру Александра Кержакова, у которого их осталось 233. На счету Дзюбы теперь 246 мячей, забитых в ворота соперников, и он явно намерен пополнять свой бомбардирский счёт.
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Александр Бойцов