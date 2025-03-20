Ташуев оценил игроков «Ахмата» после вызова в сборную

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Игроки грозненского «Ахмата» становятся еще более зрелыми после вызова в сборную России. Об этом в беседе с порталом Metaratings.ru заявил главный тренер команды Сергей Ташуев.
«Всегда хорошо, когда футболисты «Ахмата» ездят в сборные России. Они становятся мудрее (…) возвращаются более зрелыми, потому что понимают свой статус и уровень. И понимают, что уровень нужно ещё повышать», — сказал собеседник.Три футболиста «Ахмата» сыграли в товарищеском матче с Гренадой, который состоялся накануне в Москве. Речь идет об Арсене Адамове, забившем гол, Лечи Садулаеве с голевой передачей Данилу Пруцеву, а также о Турпал-Али Ибишеве, дебютировавшем в сборной России и сменившем Адамова.
Ранее стало известно, с каким счетом сборная России разгромила Гренаду.
Читайте также:
Журналист Губерниев изменил слова песни про Путина в честь рекорда Дзюбы
«Воспитывают свою молодёжь»: Черышев оценил трансферную политику футбольного ЦСКА
Президент РПЛ Алаев назвал Дзюбу легендой российского футбола
Никита Кротов