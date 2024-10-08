Юные спортсмены из Мытищ завоевали медаль турнира по футзалу в Тюмени

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Второе место завоевали ученики отделения мини-футбола мытищинского Центра детско-юношеского спорта (ЦДЮС) на VIII Открытом всероссийском детско-юношеском турнире по футзалу «Кубок ЦПСР ФК «Тюмень», сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.
«Представители Мытищ, выступавшие в категории «юноши 2013/2014 годов рождения», в первом матче сыграли вничью с хозяевами турнира. В следующем матче мытищинцы обыграли команду «Алмаз-Алроса» из Мирного с разгромным счётом 10:0, а в матчах серии плей-офф победили команду «Сиб-Транзит» из Новокузнецка (8:1) и команду «Венторус» из подмосковного Щёлкова (2:1)», — говорится в сообщении.В финале ребята из Мытищ вновь сыграли с тюменской командой и в этот раз уступили им со счётом 2:1, завоевав серебряную медаль. Кроме того, члена мытищинской команды Гордея Котенко признали лучшим нападающим турнира.
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