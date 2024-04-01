Подмосковные спортсмены выиграли «бронзу» чемпионата России по биатлону

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата России по биатлону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по биатлону прошел с 21 марта по 1 апреля 2024 года в Тюмени.
В соревнованиях приняли участие свыше 150 биатлонистов из 25 регионов России и республики Беларусь.
Стоит отметить, что московскую сборную также представляли Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева.
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В соревнованиях приняли участие свыше 150 биатлонистов из 25 регионов России и республики Беларусь.
«В эстафете в формате 4×6 км среди женщин подмосковные спортсменки заняли третье место. Кроме, этого, Полина Шевнина из Московской области завоевала золотую медаль на чемпионате России по биатлону в гонке преследования, преодолев дистанцию 10 километров за 33 минуты 27,7 секунды», —поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что московскую сборную также представляли Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева.
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Мира Полтева