На Олимпиаде освистали отсидевшего за педофилию волейболиста из Нидерландов

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Волейболиста из Нидерландов Стивена ван де Вельде во время первого матча олимпийского турнира освистала публика. Ранее он был осуждён за изнасилование 12-летней девочки.
Спортсмен выступает в пляжном волейболе, напоминает «Чемпионат.ком». В стартовом матче Олимпиады он в паре с Мэттью Иммерсом проиграл итальянцам Алексу Раньери и Адриану Карамбула.
В 2016 году он был осуждён за изнасилование 12-летней девочки. Тогда ещё 21-летний спортсмен познакомился с ребёнком в социальных сетях. Он внушил ей, что безумно влюблён, после страстной переписки приехал к ней в гости в Англию. В один из дней, воспользовавшись отсутствием дома родителей, ван де Вельде совершил насилие.
Волейболиста приговорили к четырём годам заключения. Он провёл в английской тюрьме 12 месяцев, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где его быстро освободили за примерное поведение.
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В 2016 году он был осуждён за изнасилование 12-летней девочки. Тогда ещё 21-летний спортсмен познакомился с ребёнком в социальных сетях. Он внушил ей, что безумно влюблён, после страстной переписки приехал к ней в гости в Англию. В один из дней, воспользовавшись отсутствием дома родителей, ван де Вельде совершил насилие.
Волейболиста приговорили к четырём годам заключения. Он провёл в английской тюрьме 12 месяцев, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где его быстро освободили за примерное поведение.
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Александр Бойцов