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На Олимпиаде освистали отсидевшего за педофилию волейболиста из Нидерландов

28 июля 2024, 17:09
Фото: istockphoto/microgen

Фото: istockphoto/microgen

Волейболиста из Нидерландов Стивена ван де Вельде во время первого матча олимпийского турнира освистала публика. Ранее он был осуждён за изнасилование 12-летней девочки.
Спортсмен выступает в пляжном волейболе, напоминает «Чемпионат.ком». В стартовом матче Олимпиады он в паре с Мэттью Иммерсом проиграл итальянцам Алексу Раньери и Адриану Карамбула.

В 2016 году он был осуждён за изнасилование 12-летней девочки. Тогда ещё 21-летний спортсмен познакомился с ребёнком в социальных сетях. Он внушил ей, что безумно влюблён, после страстной переписки приехал к ней в гости в Англию. В один из дней, воспользовавшись отсутствием дома родителей, ван де Вельде совершил насилие.



Волейболиста приговорили к четырём годам заключения. Он провёл в английской тюрьме 12 месяцев, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где его быстро освободили за примерное поведение.

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#спортсмен
«Переборщили с толерантностью»: МОК извинился за церемонию открытия Олимпийских игр
МОК публично извинился за скандальное открытие Олимпийских игр-2024 в Париже
28 июля 2024, 19:44

Фото: istock / HJBC

Международный олимпийский комитет (МОК) извинился из-за «определенных моментов» на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Заявление опубликовано в социальной сети X.
«На ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению», — указано в посте.
Также МОК отметил, что организаторы только хотели прославить общность и толерантность.

«В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — добавил комитет.
Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже в пятницу, 26 июля. Пользователи социальных сетей по всему миру возмутились участием в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-движения, особенно людей шокировала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде освистали отсидевшего за педофилию волейболиста из Нидерландов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
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#шоу
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Организаторы оправдались за удаление скандального ролика с открытием игр в Париже
Оргкомитет Олимпиады-2024 оправдался за удаление видео открытия игр
28 июля 2024, 16:32

Фото: istock / brunocoelhopt

В оргкомитете объяснили удаление ролика с фрагментами церемонии открытия Олимпийских игр-2024. Видео исчезло с сайта оргкомитета и на YouTube-канале Olympics.
Директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам связала удаление видео с геоблокировкой, передает РИА Новости.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже в пятницу, 26 июля. Пользователи соцсетей по всему миру возмутились участием в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-движения, особенно людей шокировала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Американский бизнесмен Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

Ранее оргкомитет игр принёс извинения за позорную интерпретацию «Тайной вечери». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Титов: От отсутствия российских спортсменов на ОИ-2024 проигрывают все

*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
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#пользователи
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Оргкомитет Олимпиады-2024 извинился за позорную интерпретацию «Тайной вечери»
28 июля 2024, 15:12

Фото: istock / Cassia Bars

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам извинилась за неоднозначную интерпретацию Тайной вечери на церемонии открытия. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения», — заявила она Дескам.
Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже в пятницу, 26 июля. Пользователи соцсетей по всему миру возмутились участием в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-движения, особенно людей шокировала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала открытие Олимпиады «раздуванием шумного уродства». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Титов: От отсутствия российских спортсменов на ОИ-2024 проигрывают все

*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
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#новости
#олимпиада 2024
#париж
#церемония
#шоу
#франция
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«Шумное уродство»: Экс-глава МИД Австрии раскритиковала церемонию открытия Олимпиады-2024
Кнайсль назвала открытие Олимпиады в Париже «раздуванием шумного уродства»
28 июля 2024, 12:20

Фото: iStock/HJBC

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила мнение, что церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже стала очередным примером укрепившейся в Европе тенденции «раздувания шумного уродства». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже… Разительно отличие от церемонии в Сочи 10 лет назад», — отметила Кнайсль.
Она обратила внимание на то, что подобные эпатажные мероприятия становятся все более популярными, и это многое говорит об их аудитории. Кнайсль добавила, что такая картина наблюдается по всей Европе: от оперы Берлина до Зальцбургского фестиваля.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже и вызвала бурную реакцию общественности. Зрители возмутились вызывающими выступлениями артистов, а также заявили о глумлении над религией и историей.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года. Он особо выделил бывшую российскую легкоатлетку Елену Куличенко, которая выступила в качестве знаменосца сборной команды Кипра.

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#зрители
#мнение
#мероприятия
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#олимпиада 2024
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В сети появились личные данные израильских участников Олимпиады
28 июля 2024, 03:38

Фото: IStock/PUGUN SJ

Личные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, были опубликованы в Интернете. Об этом сообщило Французское агентство новостей (AFP).
По данным агентства, в социальных сетях были опубликованы идентификаторы и пароли для различных сервисов, а также результаты анализов крови. В настоящее время французское Управление по борьбе с киберпреступностью (OFAC) пытается удалить личные данные спортсменов.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Победителям и призерам вручаются медали, состоящие из кусочков металла, взятых с Эйфелевой башни.

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#олимпиада 2024
#париж
#франция
#израиль
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Позор и пятно на олимпийском движении: Звезда UFC призвал вернуть Олимпиаду в РФ
Махачев назвал позором Игры в Париже и призвал вернуть Олимпиаду в РФ
27 июля 2024, 20:41

Фото: istock / Mateescu Mugur

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев призвал вернуть Олимпиаду в Россию. Как считает российский боец, церемония открытия Игр в Париже является темным пятном на олимпийском движении. Своё мнение он озвучил в соцсети Х.
«Игры в Париже — это позор и темное пятно на олимпийском движении. Мы должны снова вернуть их в Россию, чтобы все исправить», — написал спортсмен.
К записи он также приложив видеоролик со сравнением церемоний открытия Игр в Париже и Олимпиады в Сочи.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они принимают участие в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#олимпиада 2024
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«Жуткая мерзость»: Вяльбе об открытии Олимпийских игр — 2024
Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады
27 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, комментируя церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2024, призналась, что не хочет даже комментировать произошедшее. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вяльбе, все торжественная церемония является «жуткой мерзостью». Глава Федерации лыжных гонок упомянула инцидент с перевернутым флагом, а также то, что организаторам Олимпиады–2024 было все равно на недочеты.

Вяльбе назвала европейцев безбожниками, а также заключила, что они «потеряли рассудок».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже
#инцидент
#церемония
#игры
#олимпиада 2024
#спорт
#франция
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Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже
Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже
27 июля 2024, 16:00

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Тарасова назвала мероприятие прекрасным. По словам тренера, картинка преобразилась с наступлением темноты, а спортсмены красиво плыли по Сене.

Тарасова подчеркнула, что каждая страна делает лучшее, что она может сделать, поэтому не стоит сравнивать «творческое лицо государства», ведь это не соревнование.

«А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — заключила эксперт.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#эксперт
#флаг
#спортсмены
#игры
#мок
#олимпиада 2024
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МОК отреагировал на ситуацию с перевернутым флагом на открытии Олимпиады
МОК о перевернутом олимпийском флаге на открытии Игр: это не конец света
27 июля 2024, 15:18

Фото: iStock/Cassia Bars

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что в Международном олимпийском комитете сожалеют из-за ситуации с перевернутым олимпийским флагом во время церемонии открытия Игр-2024 в Париже, однако ошибки случаются у всех. Об этом Адамс заявил на пресс-конференции.
По словам Адамса, в процессе организации может произойти любая ситуация. Директор МОК по коммуникациям заключил, что необходимо двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже олимпийский флаг повесили вверх ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#олимпиада 2024
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