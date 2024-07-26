На Олимпиаде отменили пресс-конференцию открытия без объяснения причины

Фото: istockphoto / Daniel Bartus
За 20 минут до начала пресс-конференции, посвящённой предстоящей церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая должна была состояться 26 июля, мероприятие отменили без объяснения причин. Об этом сообщил в социальной сети X журналист Sky News Роб Харрис.
«Церемония открытия была запланирована на реке Сене, где спортсменов пронесут на лодках. Начало мероприятия было назначено на 20:30 по московскому времени. Утром в день открытия Олимпийских игр стало известно, что во время церемонии ожидается ливень», — поделились в РБК.
Кроме того, в этот же день были зафиксированы сбои в работе французских железных дорог, из-за чего пострадали около 800 тысяч пассажиров.
В апреле президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что парад на Сене позволит продемонстрировать «самое красивое лицо» страны. Однако он также допускал изменение формата мероприятия или его перенос на центральный стадион «Стад де Франс» в случае возникновения террористической угрозы.
Всего в Олимпиаде примут участие 15 россиян, которые будут выступать в нейтральном статусе. На церемонию открытия их не пригласили.
Читайте также:
Участники Олимпийских игр в Париже проверили антисекс-кровати на прочность
Глава WADA Банька пригрозил США и USADA изоляцией из-за допинг-конфликта
Мелантьев назвал ситуацию в гребле на каноэ на Олимпиаде авантюрой
Мира Полтева