На Олимпиаде отменили пресс-конференцию открытия без объяснения причины

За 20 минут до начала пресс-конференции, посвящённой предстоящей церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая должна была состояться 26 июля, мероприятие отменили без объяснения причин. Об этом сообщил в социальной сети X журналист Sky News Роб Харрис.