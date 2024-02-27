Победу в шахматном блицтурнире в Зарайске одержала каширская команда

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню защитника отечества, провели в подмосковном Зарайске, лучшими в командном зачёте оказались каширяне, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Трое представителей Каширы — Алексей Воробьёв, Влад Скоромников и Даниил Щенников — набрали по шесть с половиной очков. Александр Воробьёв принёс команде шесть очков. А Рамин Сидик набрал девять очков из 11. Этот результат вывел команду на первое место в общем зачёте», — говорится в сообщении.Всего в турнире приняли участие 44 человека из шести городских округов Московской области, а также из Рязанской области и Рязани.
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