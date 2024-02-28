Ребята из Павловского Посада завоевали медаль чемпионата школьной лиги по баскетболу

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Юноши из гимназии Павловского Посада заняли втрое место в финале подмосковного этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поздравляем команду гимназии и тренеров спортивной школы Андрея Никенина и Ивана Чернышова, которые подготовили наших ребят», — прокомментировали завоёванную награду в гимназии.Напомним, финал регионального этапа чемпионата проводился в спорткомплексе «Строитель» в Мытищах. Золотые медали завоевали женская команда серпуховской школы №18 и мужская команда люберецкой гимназии №44.
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