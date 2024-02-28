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Ребята из Павловского Посада завоевали медаль чемпионата школьной лиги по баскетболу

28 февраля 2024, 14:38
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Юноши из гимназии Павловского Посада заняли втрое место в финале подмосковного этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поздравляем команду гимназии и тренеров спортивной школы Андрея Никенина и Ивана Чернышова, которые подготовили наших ребят», — прокомментировали завоёванную награду в гимназии.
Напомним, финал регионального этапа чемпионата проводился в спорткомплексе «Строитель» в Мытищах. Золотые медали завоевали женская команда серпуховской школы №18 и мужская команда люберецкой гимназии №44.


Всего в соревнованиях принимали участие команды из 55 городских округов Московской области.

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#павловский посад
#баскетбол
#школьники
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Дзюба рассказал, как однажды очень мило поговорил с Путиным
27 февраля 2024, 21:17

Фото: kremlin.ru

Футболист московского клуба «Локомотив» Артём Дзюба рассказал, как однажды очень мило пообщался с российским президентом Владимиром Путиным, его цитирует «РИА Новости».
«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — заявил Дзюба, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Дзюба опубликовал в интернете видеоролик, на котором спел фанатскую песню группы «Ленинград» про петербургский футбольный клуб «Зенит». Футболист стал четырёхкратным чемпионом России именно играя за «Зенит», и только в 2022 году он стал играть за столичный «Локомотив».

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Юные петербурженки получили медали на танцевальном турнире «Кубок Евразии»
27 февраля 2024, 21:02

Фото: istockphoto.com/Natalia Kirsanova

Участницы петербургского танцевального коллектива «Команда А» дворца творчества юных «У Вознесенского моста» завоевали медали на международном танцевальном турнире «Кубок Евразии» в Узбекистане.
Отмечается, что соревнования проходили в Ташкенте с 22 по 25 февраля, в них приняли участие 10 стран Европы и Азии.

«Мы занимались современной хореографией, потом добавили мажореток и твирлинг. В России мы принимали участие в различных конкурсах, сейчас решились поехать на международное соревнование на Кубок Евразии», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» руководитель коллектива современной и спортивной хореографии «Команда А» Анна Сыромятникова.

Она добавила, что коллектив уже готовится к всероссийским соревнованиям, ближайшие из которых состоятся уже в марте.

Ранее сообщалось, что волейболисты Подмосковья впервые в истории стали серебряными и бронзовыми призёрами первенства России.

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#соревнования
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#награда
#санкт-петербург
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Волейболисты Подмосковья выиграли серебро и бронзу первенства России
27 февраля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Волейболисты Подмосковья впервые в истории стали серебряными и бронзовыми призёрами первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по волейболу прошло 26 февраля в Анапе и Костроме.

Две подмосковные сборные юношей и девушек по волейболу впервые в своей истории завоевали серебряную и бронзовую медаль первенства России в возрастной категории до 18 лет.

«В полуфинале турнира подмосковная юношеская сборная в очень непростом матче переиграла команду Свердловской области – 3:1. В финальной встрече со сборной Москвы подмосковные волейболисты немного уступили команде из столицы и выиграли серебряные награды первенства страны», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что женская подмосковная сборная обыграла представителей Ростовской области и стала обладателем бронзы.

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#награды
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#золото
#страны
#волейбол
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Победу в шахматном блицтурнире в Зарайске одержала каширская команда
27 февраля 2024, 16:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню защитника отечества, провели в подмосковном Зарайске, лучшими в командном зачёте оказались каширяне, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Трое представителей Каширы — Алексей Воробьёв, Влад Скоромников и Даниил Щенников — набрали по шесть с половиной очков. Александр Воробьёв принёс команде шесть очков. А Рамин Сидик набрал девять очков из 11. Этот результат вывел команду на первое место в общем зачёте», — говорится в сообщении.
Всего в турнире приняли участие 44 человека из шести городских округов Московской области, а также из Рязанской области и Рязани.

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Агент Хеновес заявил о готовности Кайо к сезону

Тренер Петржела спрогнозировал отсутствие интереса к матчу Россия — Сербия в Европе

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#кашира
#шахматы
#спорт
#зарайск
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Агент Хеновес заявил о готовности Кайо к сезону
27 февраля 2024, 16:03

Фото: istockphoto.com/artisteer

Футбольный агент Нето Хеновес заявил о хорошем состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо, а также добавил, что спортсмен готов к сезону.
«Кайо прекрасно себя чувствует, он готов к сезону. Он без ограничений тренировался с командой на сборах. Он в порядке», — прокомментировал в беседе «РБ Спорт» Хеновес.

Отмечается, что, будучи игроком «Краснодара» с 2019 года, в этом сезоне Кайо провёл семь матчей во всех турнирах, забив один мяч и получив жёлтую карточку.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА, селекционер клуба Денис Машкарин высказывал мнение о том, что спортсмен Константин Кучаев, который недавно перешел в «Пари НН», в новой команде сможет вернуть прежний уровень своей игры.

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#спорт
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#футбол
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Тренер Петржела спрогнозировал отсутствие интереса к матчу Россия—Сербия в Европе
27 февраля 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/master1305

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал предположение о том, что предстоящий товарищеский матч сборной России против Сербии не вызовет особого интереса в Европе.
«Будут ли в Европе смотреть товарищеский матч Россия—Сербия? Нет, в Европе не будет никакого интереса к этой игре. Не думаю, что здесь люди будут смотреть и обсуждать этот матч. В Европе сборная России сейчас мало кому интересна», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Товарищеский матч России и Сербии состоится в Москве 21 марта.

Ранее Властимил Петржела высказывал мнение о том, что наиболее заслуженным российским футболистом в настоящее время является Игорь Акинфеев.

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#спорт
#россия
#тренер
#матч
#сербия
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В Подмосковье прошел товарищеский матч по мини-футболу между пожарными
27 февраля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Пожарные Подмосковья провели товарищеский матч по мини-футболу в честь Всемирного дня гражданской обороны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования прошли на базе спортшколы «Феникс» города Ликино-Дулево.

«В товарищеской встрече приняли участие команды 23 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО и 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО. Победителем турнира стала сборная 23 пожарно-спасательного отряда, которая показала слаженную и красивую комбинационную игру и, как итог, завоевала первое место», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, целью соревнований была пропаганда ЗОЖ и укрепление дружеских и спортивных связей между ведомственными командами.

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#золото
#соревнования
#гонка
#футбол
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«Барселона» исключила осужденного за изнасилование Алвеса из списка легенд
27 февраля 2024, 14:27

Фото: iStock/RFarrarons

Футбольная «Барселона» исключила бывшего защитника команды Дани Алвеса из раздела «Легенды клуба» на своем официальном сайте.
20 января 2023 года стало известно о задержании Алвеса в Испании по делу о сексуальных домогательствах, после чего он находился под стражей. Он отрицал обвинения и менял показания по делу.

22 февраля 2024 года ему вынесли приговор: 4,5 года тюремного заключения и запрет на приближение к жертве на 9,5 года.

Бразильский защитник выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год, а также с 2021 по 2022 год. В это время он выиграл шесть чемпионатов Испании, четыре Кубка и Суперкубка страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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#уефа
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Алексей Перов возглавил Минспорта Подмосковья
27 февраля 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Алексей Перов стал министром физической культуры и спорта Московской области. Ранее он работал заместителем министра.
«Перов назначен главой Минспорта Подмосковья», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Прежний министр, Дмитрий Абарёнов, покинул пост 12 февраля. Он был назначен генеральным директором подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» и вступил в должность 13 февраля. Перов начал исполнять обязанности руководителя министерства.

По данным сайта подмосковного Минспорта, Алексей Перов окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации».

Трудовую деятельность начал в 2008 году. В разные годы работал гендиректором Гандбольного центра Московской области, подмосковного Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта №7, начальником управления по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа. Занимал различные должности в Министерстве физической культуры, спорта, туризма Московской области. С 22 июля 2022 года занимал должность первого замминистра спорта Подмосковья.

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