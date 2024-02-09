На озере Сенеж стартовали масштабные соревнования по сноукайтингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
9 февраля на озере Сенеж в городском округе Солнечногорск стартовали чемпионат и первенство Московской области по сноускайтингу, которые будут проходить до 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Участники соревнуются в таких дисциплинах, как сноукайтинг курс-рейс-лыжи и сноукайтинг курс-рейс-доска, кайт-класс «Джикс». Кроме того, впервые первенство региона пройдёт в классе «зимний виндсёрфинг». Спортсмены удивят своим мастерством зрителей, а судей – сложностью элементов и хореографией, поставленной ветром», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская