Подмосковные спортсмены станут участниками зимней Всероссийской Спартакиады

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
165 подмосковных спортсменов примут участие в зимней Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спартакиада открылась 9 февраля в Челябинске на ледовой арене «Трактор».
Стоит отметить, что Челябинск стал главной площадкой турнира, где пройдкут соревнования по семи видам спорта: сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, фигурное катание на коньках, биатлон, хоккей.
Кроме этого торжественное закрытие спартакиады состоится 18 февраля также в Челябинске.
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«Соревнования по 14 видам спорта пройдут на территории пяти регионов Российской Федерации – Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. За победу будут бороться 2500 спортсменов со всей России, из них 165 спортсменов – из Подмосковья», — поделились в министерстве.
Кроме этого торжественное закрытие спартакиады состоится 18 февраля также в Челябинске.
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Мира Полтева