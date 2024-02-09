На подмосковном этапе соревнований РФ по мини-футболу победили команды из шести округов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Региональный этап всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу» завершился в Щёлкове, победителями среди мальчиков и девочек в четырёх возрастных категориях стали команды из Коломны, Клина, Каширы, Сергиева-Посада, Власихи и Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В соревнованиях участвовали 64 команды. В категориях «мальчики 2006-2007 годов рождения» и «мальчики 2012-2013 годов рождения» победили команды из Малиновской школы округа Коломна. В категории «мальчики 2008-2009 г.р.» победили представители Хотьковской школы №5 Сергиево-Посадского округа. А команда школы «Перспектива» из Власихи одержала победу в категории «мальчики 2010-2011 г.р.», — говорится в сообщении.Среди девочек 2006-2007 годов рождения лучшими стали представительницы Дрезненской школы №1 Орехово-Зуевского округа. Команда коломенского лицея №4 победила в категории «девочки 2008-2009 г.р.». В категории «девочки 2010-2011 г.р.» победу одержала команда школы-интерната в Кашире, а в категории «девочки 2012-2013 г.р.» вперёд вышли представительницы клинской школы «Гармония».
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