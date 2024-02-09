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На подмосковном этапе соревнований РФ по мини-футболу победили команды из шести округов

09 февраля 2024, 12:36
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Региональный этап всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу» завершился в Щёлкове, победителями среди мальчиков и девочек в четырёх возрастных категориях стали команды из Коломны, Клина, Каширы, Сергиева-Посада, Власихи и Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В соревнованиях участвовали 64 команды. В категориях «мальчики 2006-2007 годов рождения» и «мальчики 2012-2013 годов рождения» победили команды из Малиновской школы округа Коломна. В категории «мальчики 2008-2009 г.р.» победили представители Хотьковской школы №5 Сергиево-Посадского округа. А команда школы «Перспектива» из Власихи одержала победу в категории «мальчики 2010-2011 г.р.», — говорится в сообщении.
Среди девочек 2006-2007 годов рождения лучшими стали представительницы Дрезненской школы №1 Орехово-Зуевского округа. Команда коломенского лицея №4 победила в категории «девочки 2008-2009 г.р.». В категории «девочки 2010-2011 г.р.» победу одержала команда школы-интерната в Кашире, а в категории «девочки 2012-2013 г.р.» вперёд вышли представительницы клинской школы «Гармония».


Все победители будут представлять Московской области на всероссийском этапе соревнований, который будет проходить с 16 февраля по 10 марта в Нижегородской области.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спортсмены станут участниками зимней Всероссийской Спартакиады
09 февраля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

165 подмосковных спортсменов примут участие в зимней Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спартакиада открылась 9 февраля в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

«Соревнования по 14 видам спорта пройдут на территории пяти регионов Российской Федерации – Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. За победу будут бороться 2500 спортсменов со всей России, из них 165 спортсменов – из Подмосковья», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что Челябинск стал главной площадкой турнира, где пройдкут соревнования по семи видам спорта: сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, фигурное катание на коньках, биатлон, хоккей.

Кроме этого торжественное закрытие спартакиады состоится 18 февраля также в ​Челябинске.

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#спорт
#хоккей
#спартакиада
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#челябинск
#рф
#подмосковье
#спортсмены
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В Дзержинском модернизируют стадион «Орбита» и построят ФОК с ледовой ареной
08 февраля 2024, 19:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Дзержинский планируют модернизировать стадион «Орбита». Об этом во время рабочей встречи временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Андроник Пак рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Помимо этого, по его словам, решается вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.
«Благодаря вашей поддержке, Андрей Юрьевич, из бюджета Московской области выделяются средства на модернизацию стадиона «Орбита». Также жители просили о строительстве нового ФОКа с ледовой ареной. С Министерством спорта уже обговаривали этот вопрос, проведём отдельную встречу. Есть потенциальный инвестор, который готов построить спортивный объект», – отметил Пак.
Он добавил, что в этом году в городском округе Дзержинский завершат благоустройство сквера им. Громцева.

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#московская область
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Ольховский рекомендовал Рублеву улучшать свою игру
08 февраля 2024, 17:38

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Отечественный теннисист, экс-четвертая ракетка мира в парном разряде и полуфиналист Australian Open Андрей Ольховский заявил, что выход в четвертьфинал стал хорошим результатом для Андрея Рублева, однако ему всё равно надо улучшать свою игру.
Ольховский пояснил, что это необходимо для того, чтобы каждый раз совершенствоваться и быть лучше своих соперников.

«Он может занести этот турнир себе в актив. Андрей показывал хороший теннис и добился хорошего результата. Рецепта нет. Только улучшать свою игру, чтобы быть лучшим в мире. Он проигрывает первому, второму, третьему в мире. И у него не было слабых соперников в четвертьфиналах. Андрей показывает хорошую уверенную игру, но соперники в четвертьфинале всякий раз, к сожалению, чуть лучше», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ольховский.

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#турнир
#спортсмены
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Тренер Каррера назвал Джикию сильным защитником
08 февраля 2024, 16:16

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что футболист Георгий Джикия является очень сильным игроком.
Он выразил уверенность в потенциальной заинтересованности «Зенита» спортсменом.

«Думаю, «Зенит» может заинтересоваться Джикией. Георгий — сильный защитник. Конечно, между «Зенитом» и «Спартаком» есть серьезное соперничество, но переходы в другие клубы — это часть профессии футболиста», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают. Кроме этого, он выразил уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.

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#спорт
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Функционер Камоцци назвал Чалова интересным игроком
08 февраля 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают.
Кроме этого, он выразил уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.

«Чалов — интересный игрок, он здорово играет впереди. Он сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы. Его знают там», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Ранее бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в информации о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в «Спартак» и назвал подобные сообщения очень странными. Кроме того, специалист усомнился в том, что сам Помазун согласится перейти в «Спартак».

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#спорт
#спортсмен
#футбол
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19-летний житель Каширы получил звание КМС по армрестлингу
08 февраля 2024, 15:26

Фото: Фотобанк МО/Юрий Имханитский

Звание кандидата в мастера спорта по армрестлингу получил 19-летний спортсмен из Каширы Степан Фетисов, к этому результату он шёл полтора года, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на корреспондента Ивана Дубова.
«В январе Степан победил на первенстве по армрестлингу Санкт-Петербурга и завоевал звание КМС», — говорится в сообщении.
Уровень подготовки позволяет Степану помогать советами менее опытным спортсменам. Кроме того, он тренирует детей.

Степан Фетисов планирует развивать этот вид спорта в родной Кашире, и в этом его поддерживает администрация. А весной спортсмен отправиться соревноваться за звание чемпиона России.

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#спорт
#кашира
#мастер
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В «Крещенских морозах» приняли участие свыше 800 лыжников со всей области
08 февраля 2024, 15:09

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Более 800 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Крещенские морозы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования проводятся ежегодно с 2004 года на базе лыжного стадиона «Зоркий».

«Традиционно эти соревнования объединяют всех любителей лыжного спорта на территории Московской области. Следующий этап, который пройдет в нашем округе уже в следующие выходные, более развлекательный,подготовленный специально для наших детишек. Самое главное, чтобы они получили самые яркие эмоции от этих соревнований», — поделился начальник управления по физической культуре и спорта администрации городского округа Красногорск Алу Бочкаев.

Стоит отметить, что второй этап гонок пройдет 11 февраля. в котором примут участие самые юные спортсмены из дошкольных учреждений региона.

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#красногорск
#соревнования
#спортсмены
#эмоции
#лыжи
#гонка
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Подмосковные спортсмены стали первыми на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
08 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Спортсмены Подмосковья заняли первое место в командном зачете на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования стартовали 7 февраля на спортивном манеже Главного управления МЧС России по Рязанской области.

«На первом этапе соревнований участники преодолевали 100-метровую полосу препятствий. После старта каждый участник преодолевал забор, поднимал два рукава, бежал с ними по буму, после чего спортсмен присоединял один рукав к разветвлению, а другой к стволу, который с момента старта находится за спиной.У каждого участника было 2 попытки. Кроме командного зачета, спортсмены соревновались и за личное первенство», — поделились в ведомстве.

В общей сложности в в соревнованиях принимают участие восемь команд центрального федерального округа.

По тогам первого дня представители Московской области завоевали золото в командном зачете, ​обогрнав команды Курска и Белгорода.

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Золото зимнего Кубка по теннису в Красногорске завоевали юниоры из Москвы и Челябинска
08 февраля 2024, 14:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Зимний Кубок по теннису для спортсменов до 19 лет завершился в подмосковном Красногорске, первое место среди девушек заняла представительница Москвы Полина Вимба, среди юношей — спортсмен из Челябинска Илья Гришков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Юниорки: первое место — Полина Вимба (Москва), второе — София Найдёнова (Москва), третье — Юлия Борщёва (Воронеж). Среди юниоров первым стал Илья Гришков (Челябинск), вторым — Александр Кличников из Москвы, третьим — Владимир Чураков, также представляющий Москву», — говорится в сообщении.
В церемонии награждения принял участие глава Федерации тенниса России, член МОК, капитан сборной команды России по теннису Шамиль Тарпищев. Он напомнил юным спортсменам, что в теннисе нет проигравших, и любое поражение следует воспринимать как учёбу, чтобы расти над собой и идти вперёд.

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