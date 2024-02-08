Тренер Каррера назвал Джикию сильным защитником

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что футболист Георгий Джикия является очень сильным игроком.
Он выразил уверенность в потенциальной заинтересованности «Зенита» спортсменом.
Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают. Кроме этого, он выразил уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.
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«Думаю, «Зенит» может заинтересоваться Джикией. Георгий — сильный защитник. Конечно, между «Зенитом» и «Спартаком» есть серьезное соперничество, но переходы в другие клубы — это часть профессии футболиста», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Каррера.
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Мелисса Тимофеева