Жерсон встретился с руководством «Зенита» и подтвердил намерение остаться

Фото: Istock/Steevy84

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жерсон Сантос да Силва провёл встречу с руководством клуба. Инициатива исходила от самого футболиста.



Как стало известно «Metaratings.ru», Жерсон заявил руководству, что намерен как можно скорее вернуться к играм и не планирует покидать петербургский клуб.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что игрок может перейти в «Палмейрас». По их информации, этот клуб проявил интерес к футболисту. Жерсон выступает за «Зенит» с июля 2025 года. Сейчас он продолжает восстановление.

За петербургский клуб полузащитник провёл шесть матчей, но не отличился результативными действиями.

Ранее нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что в ближайшее время команда исправит турнирное положение.

Ольга Щелокова

