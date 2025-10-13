Жерсон встретился с руководством «Зенита» и подтвердил намерение остаться
Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жерсон Сантос да Силва провёл встречу с руководством клуба. Инициатива исходила от самого футболиста.
Как стало известно «Metaratings.ru», Жерсон заявил руководству, что намерен как можно скорее вернуться к играм и не планирует покидать петербургский клуб.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что игрок может перейти в «Палмейрас». По их информации, этот клуб проявил интерес к футболисту. Жерсон выступает за «Зенит» с июля 2025 года. Сейчас он продолжает восстановление.
За петербургский клуб полузащитник провёл шесть матчей, но не отличился результативными действиями.
Ранее нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что в ближайшее время команда исправит турнирное положение.
