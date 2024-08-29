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Спортсмены из Подмосковья завоевали 20 медалей чемпионата России по каратэ

29 августа 2024, 09:20
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Пять золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых завоевали представители Московской области на чемпионате России по каратэ WKF, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото, серебро и бронзу выиграли три подмосковные мужские команды в дисциплине «ката-группа». Женские подмосковные команды в той же дисциплине поднялись на первую и вторую ступени пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
В индивидуальных соревнованиях «ката» среди мужчин золотую медаль выиграл представитель Подмосковья Варишан Бакиров, серебряную — Валентин Ким, а бронзовые — Эмиль Сковородников и Константин Сутягин. Серебро подмосковной команде также принесли Эренбург Миксинов в дисциплине «ПОДА-ката» и Николай Поликарпов в дисциплине «ЛИН-ката».



Среди женщин в индивидуальных зачётах золото выиграли Владислава Потапова в дисциплине «ЛИН-ката» и Марина Куликова в дисциплине «ПОДА-ката». Вторые места заняли Екатерина Загорская («ПОДА-ката») и Полина Котлярова («ката»). А бронзовые медали завоевали Ольга Жарова в дисциплине «ЛИН-ката» и Вера Епифанова и Вероника Калинина в дисциплине «ката».

Всего в соревнованиях участвовали более 390 спортсменов из 51 региона России.

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#каратэ
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#минспорта мо
#медали
#московская область
#подмосковье
Туфрин заявил о давней «болезни» «Зенита»
28 августа 2024, 20:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил о проблемах «Зенита», которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».
По его мнению, проблема команды заключается в слабой реализации.

«Если взять три последние игры «Зенита», то нельзя сказать, что команда не хотела выиграть. Ужасно сыграли в этих матчах Волков, Мостовой. С Клаудиньо непонятно, что происходит. И Кассьерра «выпадает» из игры. Счёт всех трех ничейных матчей «Зенита» — по игре. В дуэли со «Спартаком» петербуржцы вообще «отскочили». «Акрону» и вовсе проиграли. Вернулась болезнь прошлого сезона — слабая реализация», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.

Также он добавил, что настрой самих игроков не тот, который нужен.

Ранее комментатор Константин Генич рассказал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.

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Генич заявил о больших претензиях к игрокам «Спартака»
28 августа 2024, 20:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Комментатор Константин Генич рассказал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.
Он заявил, что к игрокам «Спартака» есть большие претензии.

«Есть претензии по движению в первом тайме. К тому, что главный разыгрывающий — Никита Чернов, такого быть не должно, при том, что соперник так глубоко обороняется. Никита хорош с мячом, но не Жерар Пике. Большие претензии к Игнатову, который потерялся. В первом тайме совсем не понравился Маркиньос. Есть вопросы по Дане Хлусевичу. И есть вопросик по Антохе Зиньковскому — в таких матчах надо проявлять себя ярче», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Генич.

Ранее экс-тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров высказал мнение о том, что команда придерживается правильного пути в российском футболе.

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Фёдоров заявил о правильном пути «Локомотива»
28 августа 2024, 20:38

Фото: iStock/Andreyuu

Экс-тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров высказал мнение о том, что команда придерживается правильного пути в российском футболе.
«От «Локомотива» стоит ждать большого количества игроков для сборной в будущем. Всех, кто играет я знаю, видел, наблюдал в тренировочном процессе. Особенно ребят 2005 года. На данный момент это правильный путь в российском футболе», — отметил в беседе с Metaratings.ru Фёдоров.

Он также подчеркнул правильную стратегию тренера команды Валерия Карпина, который рассматривает кандидатуры молодых футболистов для клуба с прицелом на будущее.

Ранее бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявлял о закономерности лидерства «Локомотива» в РПЛ, так как команда показывает хорошую игру.

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Каменский назвал Миронова жёстким лидером
28 августа 2024, 20:30

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова и отметил его лидерские качества.
«Миронов пока не стал капитаном. Он был им только на предсезонном матче. Одна игра – это не показатель, команда ещё решит, кому быть капитаном. Его персональные качества тоже играют роль. Он жёсткий защитник и лидер, это главное для тренеров. И его огромный опыт – это плюс для «Спартака», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Каменский.

Напомним, хоккеист Андрей Миронов является воспитанником «Динамо» и рекордсменом по числу матчей за клуб.

Ранее нападающий «Авангарда» Дмитрий Злодеев подвёл итоги Кубка Блинова и отметил положительные впечатления от соревнований.

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#лидер
#хоккей
#спорт
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Подмосковные команды успешно выступили на Кубке футбольных мам в Серпухове
27 августа 2024, 21:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные команды завоевали награды Кубка футбольных мам, матчи которого прошли на стадионе «Спартак» в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За трофей турнира боролись семь команд, в том числе два коллектива мам юных спортсменов из футбольных школ городского округа Серпухов. На турнире встретились представительницы Москвы, Серпухова, Подольска, Лосино-Петровского и Раменского городских округов Подмосковья.

«Мамы Лос Петрос» из городского округа Лосино-Петровский заняли второе место, уступив в финальной игре за «Золотой Кубок» московской команде «Апельсинки». Третье место занял клуб «Большевик Талант» из Серпухова.

Обладательницами «Серебряного Кубка» стали «Футбольные мамы Подольска». В заключительной встрече они взяли верх над клубом «Футбольные мамы Ясенево». Замкнула тройку призёров ещё одна подмосковная команда – «Рам мамы» из Раменского.

«Кубок Надежды» достался «Мамам Ястребов» из городского округа Серпухов.

До конца сезона в Подмосковье пройдут ещё два турнира в рамках «Кубка футбольных мам»: 7 сентября в Дубне на стадионе «Волна», а также 21 сентября в Одинцове на стадионе «Центральный».

Подробную информацию о турнире можно найти в официальном сообществе в VK. Регистрация команд доступна на сайте.

Соревнования за «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Подмосковный армрестлер завоевал медаль чемпионата России по спорту глухих

В Химках впервые проведут футбольный Суперкубок VK Видео
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#минспорта мо
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#футбол
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#серпухов
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#демография
#подмосковье
#московская область
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Звёзды мирового хоккея выйдут на лёд в гала-матче во Владивостоке
27 августа 2024, 20:42

Фото: пресс-служба Российского экспортного центра

Во Владивостоке на льду КСК «Фетисов Арена» 4 сентября звёзды мирового хоккея сойдутся дружеском гала-матче под знаменем бренда «Сделано в России». Он впервые объединит в одной игре профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра, который выступает соорганизатором мероприятия.
«Матч пройдет в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Посмотреть захватывающую игру, пообщаться с известными спортсменами, получить их автографы и посмотреть концертную программу смогут все желающие. Участие бесплатное. Нужно будет лишь предварительно зарегистрироваться на сайте», – говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, на лёд выйдет легендарный состав: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров и трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов.

Также в матче примут участие российские звёзды НХЛ Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский, чемпионы России по футболу Дмитрий Сычёв и Роман Широков. Вести матч будет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Во время матча также организуют дегустацию отечественных продуктов от ведущих производителей и презентацию косметической продукции Made in Russia.

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#хоккей
#спорт
#матч
#звёзды
#владивосток
#нхл
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Подмосковный армрестлер завоевал медаль чемпионата России по спорту глухих
27 августа 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Руслан Коловский завоевал серебряную медаль на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «армрестлинг», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Руслан Коловский состязался в весовой категории 80 килограммов. Соревнования проводили на правой и левой руках. Коловский одержал ряд побед, а в финале уступил представителю Новосибирской области Андрею Кирьянову», — говорится в сообщении.
Чемпионат России спорта глухих по армрестлингу проходил с 23 по 25 августа в городе Курган, участниками соревнований стали 48 спортсменов из тринадцати регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Химках впервые проведут футбольный Суперкубок VK Видео, матч состоится между командами «Химки» и «Broke Boys».

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#чемпионат россии
#медаль
#минспорта мо
#московская область
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В Химках впервые проведут футбольный Суперкубок VK Видео
27 августа 2024, 12:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Ежегодный футбольный турнир — Суперкубок VK Видео — впервые проведут на стадионе «Арена Химки», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«На поле встретятся профессиональная команда из Российской премьер-лиги «Химки» и победители пятого сезона Медиалиги «Broke Boys». Матч приурочен к 85-летию городского округа», — отмечается в сообщении.
Матч состоится в пятницу, 6 сентября, начало в восемь вечера. Вход свободный, но потребуется предварительная онлайн-регистрация.

«На поле встретятся команды-победители лиг, которые эксклюзивно представлены в VK Видео. Мы устроим футбольный праздник для болельщиков, которые поддерживали спортсменов на протяжении их победных сезонов», — цитируются в сообщении слова вице-президента по музыкальным и видеосервисам VK Николая Дуксина.
Для гостей и участников турнира приготовлена также шоу-программа, в которой примут участие известные российские артисты.

Игра будет транслироваться на платформе VK Видео.

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#химки
#футбол
#матч
#игра
#спорт
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Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали всероссийских соревнований
27 августа 2024, 12:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре бронзовые медали выиграли шпажисты из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года «Звезды Балтики», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В личном первенстве на третью ступень пьедестала поднялись представители Подмосковья Антон Чеботарев и Константин Бартенев. Кроме того, бронзовыми наградами были удостоены подмосковные сборные юниорок и юниоров», — говорится в сообщении.
В составе команды юниоров Московской области, завоевавшей бронзовую медаль, выступали Антон Чеботарев, Кирилл Бармашов, Алексей Дементьев и Константин Бартенев. Первое место заняла команда Санкт-Петербурга, втрое — представители Новосибирска.

Юниорки, также принесшие в копилку Московской области бронзу, выступали в следующем составе: Софья Иванова, Анастасия Забелина, Александра Ковтун и Лилиана Черчесова. А первое и второе места в этой категории заняли столичные команды.

Соревнования проходили в Выборге, их участниками стали 36 женских и 37 мужских команд.

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