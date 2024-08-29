Спортсмены из Подмосковья завоевали 20 медалей чемпионата России по каратэ

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пять золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых завоевали представители Московской области на чемпионате России по каратэ WKF, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото, серебро и бронзу выиграли три подмосковные мужские команды в дисциплине «ката-группа». Женские подмосковные команды в той же дисциплине поднялись на первую и вторую ступени пьедестала почёта», — говорится в сообщении.В индивидуальных соревнованиях «ката» среди мужчин золотую медаль выиграл представитель Подмосковья Варишан Бакиров, серебряную — Валентин Ким, а бронзовые — Эмиль Сковородников и Константин Сутягин. Серебро подмосковной команде также принесли Эренбург Миксинов в дисциплине «ПОДА-ката» и Николай Поликарпов в дисциплине «ЛИН-ката».
Среди женщин в индивидуальных зачётах золото выиграли Владислава Потапова в дисциплине «ЛИН-ката» и Марина Куликова в дисциплине «ПОДА-ката». Вторые места заняли Екатерина Загорская («ПОДА-ката») и Полина Котлярова («ката»). А бронзовые медали завоевали Ольга Жарова в дисциплине «ЛИН-ката» и Вера Епифанова и Вероника Калинина в дисциплине «ката».
Всего в соревнованиях участвовали более 390 спортсменов из 51 региона России.
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