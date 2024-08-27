Подмосковные команды успешно выступили на Кубке футбольных мам в Серпухове

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные команды завоевали награды Кубка футбольных мам, матчи которого прошли на стадионе «Спартак» в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За трофей турнира боролись семь команд, в том числе два коллектива мам юных спортсменов из футбольных школ городского округа Серпухов. На турнире встретились представительницы Москвы, Серпухова, Подольска, Лосино-Петровского и Раменского городских округов Подмосковья.
«Мамы Лос Петрос» из городского округа Лосино-Петровский заняли второе место, уступив в финальной игре за «Золотой Кубок» московской команде «Апельсинки». Третье место занял клуб «Большевик Талант» из Серпухова.
Обладательницами «Серебряного Кубка» стали «Футбольные мамы Подольска». В заключительной встрече они взяли верх над клубом «Футбольные мамы Ясенево». Замкнула тройку призёров ещё одна подмосковная команда – «Рам мамы» из Раменского.
«Кубок Надежды» достался «Мамам Ястребов» из городского округа Серпухов.
До конца сезона в Подмосковье пройдут ещё два турнира в рамках «Кубка футбольных мам»: 7 сентября в Дубне на стадионе «Волна», а также 21 сентября в Одинцове на стадионе «Центральный».
Подробную информацию о турнире можно найти в официальном сообществе в VK. Регистрация команд доступна на сайте.
Соревнования за «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Мамы Лос Петрос» из городского округа Лосино-Петровский заняли второе место, уступив в финальной игре за «Золотой Кубок» московской команде «Апельсинки». Третье место занял клуб «Большевик Талант» из Серпухова.
Обладательницами «Серебряного Кубка» стали «Футбольные мамы Подольска». В заключительной встрече они взяли верх над клубом «Футбольные мамы Ясенево». Замкнула тройку призёров ещё одна подмосковная команда – «Рам мамы» из Раменского.
«Кубок Надежды» достался «Мамам Ястребов» из городского округа Серпухов.
До конца сезона в Подмосковье пройдут ещё два турнира в рамках «Кубка футбольных мам»: 7 сентября в Дубне на стадионе «Волна», а также 21 сентября в Одинцове на стадионе «Центральный».
Подробную информацию о турнире можно найти в официальном сообществе в VK. Регистрация команд доступна на сайте.
Соревнования за «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская