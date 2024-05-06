Балашихинские хоккеисты стали победителями турнира на Кубок Владислава Третьяка

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Хоккейный клуб «Балашиха» стал обладателем Кубка Владислава Третьяка. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Кубок Владислава Третьяка» среди хоккеистов до 13 лет прошел с 29 апреля по 5 мая в Воронеже.
В турнире приняли участие 12 команд из Москвы, Челябинска, Московской и Воронежской областей,Тольятти, Череповца, Воронежа, Минска, Хабаровска, Краснодара и Новокузнецка.
Стоит отметить, что лучшими в подмосковной команде стали бомбардир Леонид Грибов и нападающий Артём Баранов.
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В турнире приняли участие 12 команд из Москвы, Челябинска, Московской и Воронежской областей,Тольятти, Череповца, Воронежа, Минска, Хабаровска, Краснодара и Новокузнецка.
«В матче за выход в финал подмосковные хоккеисты обыграли московский ЦСКА со счетом 7:5. В решающей игре за главный трофей спортсмены ХК «Балашиха» сыграли с еще одной столичной командой «Красная Машина Юниор». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу подмосковных хоккеистов. Таким образом, подопечные главного тренера команды Андрея Петушкина и тренера вратарей Александра Кошенкова стали обладателями «Кубка Владислава Третьяка», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что лучшими в подмосковной команде стали бомбардир Леонид Грибов и нападающий Артём Баранов.
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Мира Полтева