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Балашихинские хоккеисты стали победителями турнира на Кубок Владислава Третьяка

06 мая 2024, 16:18
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Хоккейный клуб «Балашиха» стал обладателем Кубка Владислава Третьяка. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Кубок Владислава Третьяка» среди хоккеистов до 13 лет прошел с 29 апреля по 5 мая в Воронеже.

В турнире приняли участие 12 команд из Москвы, Челябинска, Московской и Воронежской областей,Тольятти, Череповца, Воронежа, Минска, Хабаровска, Краснодара и Новокузнецка.



«В матче за выход в финал подмосковные хоккеисты обыграли московский ЦСКА со счетом 7:5. В решающей игре за главный трофей спортсмены ХК «Балашиха» сыграли с еще одной столичной командой «Красная Машина Юниор». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу подмосковных хоккеистов. Таким образом, подопечные главного тренера команды Андрея Петушкина и тренера вратарей Александра Кошенкова стали обладателями «Кубка Владислава Третьяка», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что лучшими в подмосковной команде стали бомбардир Леонид Грибов и нападающий Артём Баранов.

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#балашиха
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#машина
Миллиардер из Казахстана купил английский футбольный клуб
06 мая 2024, 14:23

Фото: iStock/Ivan-balvan

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб, сообщает Би-би-си.
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба «Уиком Уондерерс» из третьего по силе английского дивизиона.

Отмечается, что компания Ломтадзе Blue Ocean Partners Ltd купила у американского предпринимателя Роба Кухига 90% акций клуба, выступавшего в Чемпионшипе. О сумме сделки информации нет.

Как заявил сам Ломтадзе, его цель — добиться долгосрочного успеха как на поле, так и за его пределами. При этом необходимо одновременно создавать финансово устойчивый клуб.

Он также подчеркнул, что футбольный мир развивается очень стремительно, поэтому его приоритетом будет «интеграция аналитики данных и технологий, чтобы поднять клуб на новый уровень».

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#казахстан
#футбол
#клуб
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Казахстанский миллиардер выкупил английский футбольный клуб
Миллиардер Ломтадзе купил ФК «Уиком Уондерерс»
06 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/Willard

Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе купил футбольный клуб «Уиком Уондерерс» из третьего по силе английского дивизиона. Об этом сообщает британский телеканал BBC.
Компания бизнесмена Blue Ocean Partners Ltd выкупила у американского предпринимателя Роба Кухига 90% акций клуба, который в сезоне-2020/21 выступал в Чемпионшипе. О сумме сделки ничего не известно.

Ломтадзе подчеркнул, что его цель как нового владельца клуба – добиться успеха на поле и создать финансово устойчивый клуб. Для поднятия «Уиком Уондерерса» на новый уровень бизнесмен предлагает интегрировать аналитику данных и технологии.

Отметим, что 48-летний Ломтадзе находится на 581-м месте списка Forbes. Его состояние оценивается в 5,7 миллиарда долларов.

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#футбол
#клуб
#великобритания
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#покупка
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В Москве состоится фестиваль «Армейское тактико-стрелковое многоборье»
06 мая 2024, 13:57

Фото: пресс-служба ОФСОО «Федерация армейской тактической стрельбы в России»

Жители Подмосковья смогут принять участие в фестивале по военно-прикладному виду спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье». Об этом сообщила пресс-служба ОФСОО «Федерация армейской тактической стрельбы в России».
Фестиваль пройдет с 15 по 18 мая 2024 года.

«Армейское тактико-стрелковое многоборье» (АТСМ ) - военно-прикладный вид спорта, направленный
на усвоение и выработку оптимальной тактики действий военнослужащих (спортсменов) днем и ночью при
комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия, специальных средств, элементов рукопашного боя и первой доврачебной помощи в одном упражнении, в условиях динамично меняющейся мишенной обстановки, возникающих препятствий, из различных положений, с перезарядкой, выбором оружия и активной сменой огневых позиций», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля проводится подготовка допризывной и призывной молодежи, военнослужащих, а мобилизационного резерва, а также проводится работа с ветеранами и инвалидами.

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Подмосковные росгвардейцы стали участниками «Наследники Победы» на Байконуре
06 мая 2024, 13:41

Сотрудники Росгвардии на комплексе Байконур приняли участие в спортивном мероприятии «Наследники Победы». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
На комплексе «Байконур» состоялась военно-патриотическая игре «Наследники Победы».

«Третий год подряд наша команда принимает участие в соревнованиях, посвященных Дню Победы. Участие в подобных мероприятиях — это не только возможность поделиться своими знаниями и опытом с молодежью, но и напомнить о важности сохранения исторической памяти, воспитание патриотизма и готовности защищать свою Родину», — поделился начальник ОВО на комплексе «Байконур» Главного управления Росгвардии по Московской области майор полиции Юрий Скоромников.

Стоит отметить, что в рамках игры сотрудники преодолели ров глубиной два метра, забор и разрушенный мост, а также продемонстрировали свои умения в неполной сборке и разборке автомата Калашникова.

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#соревнования
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В Подмосковье прошел забег по пересечённой местности «Одинцово Trail»
06 мая 2024, 13:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Свыше 1400 человек приняли участие в забеге по пересечённой местности в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег прошел в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Для участников перед стартом выступали творческие коллективы с праздничной концертной программой.

«На старт вышло более 1400 любителей бега. Участники соревнований преодолевали дистанции в 1, 5, 10 и 20 километров на выбор. Победители забегов определялись в восьми возрастных категориях. В самой младшей группе выступали юные бегуны от 6 до 9 лет. Беговые маршруты пролегали по живописному Одинцовскому парку, где участники также смогли насладиться природой и спортивно провести майские праздники», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что каждый участник, добежавший до финиша получил медаль и сувенирную продукцию от партнеров мероприятия.

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#победители
#одинцово
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Тхэквондисты Подмосковья завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях
06 мая 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля», проводившихся среди юношей и девушек, юниоров обоих полов, а также мужчин и женщин, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль сборной Московской области принёс Иван Антипкин, выступавший в весовой категории 63 килограмма. На вторую ступень пьедестала поднялись подмосковные спортсмены Арам Мурадян (весовая категория 54 килограмма) и Хайбула Курбанов (весовая категория 87 килограммов)», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль завоевал Егор Шефатов, выступавший в весовой категории 87 килограммов. Соревнования проводились в Рязани с 3 по 6 мая.

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#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
#медали
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Подмосковные спортсмены стали призёрами чемпионата России по вольной борьбе
06 мая 2024, 12:46

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области стали победителями и призёрами чемпионата России по вольной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходил с 30 апреля по 4 мая в подмосковном пгт. Новоивановское.

По тогам соревнований на счету Московской области три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

«Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулае выигал золото в весовой категории до 97 килограммов. Двукратный чемпион мира Завура Угуев в весе до 61 кг стал золотым призером, а в категории до 70 кг первое место занял Иналбек Шериев. Среди женщин в весовой категории до 57 кг второе место заняла призёр первенства мира Марина Симонян и серебро выиграла чемпионка Универсиады Вусала Парфианович в весе до 68 кг. Кроме этого, в весе до 76 кг бронзу чемпионата заполучила девятикратная чемпионка России Екатерина Букина», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что чемпионат посетили свыше 11 тысяч зрителей.

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#серебро
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#борьба
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Подмосковные баскетболистки выиграли бронзу Суперлиги
06 мая 2024, 11:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Спарта энд К-2» стала бронзовым призером Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В играх за третье место видновские баскетболистки обыграли ЖБК «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.

«Впервые в истории выступлений молодежной команды из Видного в женской Суперлиге «Спарта энд К-2» поднимается на пьедестал. Воспитанницы подмосковного клуба во главе с Павлом Рылло и Евгенией Никоновой обыграли уральский клуб в третьей решающей битве серии со счетом 64:58. Самым результативным игроком подмосковной команды стала центровая Алина Баженова. На её счету 21 очко и 8 подборов», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что центровая ЖБК «Спарта энд К-2» Карина Комарова вошла в символическую пятерку сезона.

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#подмосковье
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#бронза
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Подмосковные гребцы завоевали три медали Кубка России
06 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/filrom

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены, представляющие Московскою область, на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1000 метров» среди женщин и Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров» среди мужчин», — отмечается в сообщении.
На третью ступень пьедестала поднялся ещё один представитель Московской области — Максим Оселёдко. Он завоевал бронзовую медаль в дисциплине «байдарка-одиночка 500 м мужчины (К-1)». Победа в это категории досталась гребцу из Краснодарского края, серебро завоевал спортсмен из Омской области.

Соревнования проводятся в Краснодаре с 3 по 8 мая, в них участвуют около 300 спортсменов из 25 регионов России. Лучшие войдут в сборную страны для участия в чемпионате Европы и Играх БРИКС.

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