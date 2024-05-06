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Тхэквондисты Подмосковья завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях

06 мая 2024, 12:58
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля», проводившихся среди юношей и девушек, юниоров обоих полов, а также мужчин и женщин, сообщает пресс-служба Минспорта региона.


«Золотую медаль сборной Московской области принёс Иван Антипкин, выступавший в весовой категории 63 килограмма. На вторую ступень пьедестала поднялись подмосковные спортсмены Арам Мурадян (весовая категория 54 килограмма) и Хайбула Курбанов (весовая категория 87 килограммов)», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль завоевал Егор Шефатов, выступавший в весовой категории 87 килограммов. Соревнования проводились в Рязани с 3 по 6 мая.

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Подмосковные росгвардейцы стали участниками «Наследники Победы» на Байконуре
06 мая 2024, 13:41

Сотрудники Росгвардии на комплексе Байконур приняли участие в спортивном мероприятии «Наследники Победы». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
На комплексе «Байконур» состоялась военно-патриотическая игре «Наследники Победы».

«Третий год подряд наша команда принимает участие в соревнованиях, посвященных Дню Победы. Участие в подобных мероприятиях — это не только возможность поделиться своими знаниями и опытом с молодежью, но и напомнить о важности сохранения исторической памяти, воспитание патриотизма и готовности защищать свою Родину», — поделился начальник ОВО на комплексе «Байконур» Главного управления Росгвардии по Московской области майор полиции Юрий Скоромников.

Стоит отметить, что в рамках игры сотрудники преодолели ров глубиной два метра, забор и разрушенный мост, а также продемонстрировали свои умения в неполной сборке и разборке автомата Калашникова.

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Тхэквондисты Подмосковья завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях
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В Подмосковье прошел забег по пересечённой местности «Одинцово Trail»
06 мая 2024, 13:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Свыше 1400 человек приняли участие в забеге по пересечённой местности в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег прошел в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Для участников перед стартом выступали творческие коллективы с праздничной концертной программой.

«На старт вышло более 1400 любителей бега. Участники соревнований преодолевали дистанции в 1, 5, 10 и 20 километров на выбор. Победители забегов определялись в восьми возрастных категориях. В самой младшей группе выступали юные бегуны от 6 до 9 лет. Беговые маршруты пролегали по живописному Одинцовскому парку, где участники также смогли насладиться природой и спортивно провести майские праздники», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что каждый участник, добежавший до финиша получил медаль и сувенирную продукцию от партнеров мероприятия.

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Подмосковные спортсмены стали призёрами чемпионата России по вольной борьбе
06 мая 2024, 12:46

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области стали победителями и призёрами чемпионата России по вольной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходил с 30 апреля по 4 мая в подмосковном пгт. Новоивановское.

По тогам соревнований на счету Московской области три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

«Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулае выигал золото в весовой категории до 97 килограммов. Двукратный чемпион мира Завура Угуев в весе до 61 кг стал золотым призером, а в категории до 70 кг первое место занял Иналбек Шериев. Среди женщин в весовой категории до 57 кг второе место заняла призёр первенства мира Марина Симонян и серебро выиграла чемпионка Универсиады Вусала Парфианович в весе до 68 кг. Кроме этого, в весе до 76 кг бронзу чемпионата заполучила девятикратная чемпионка России Екатерина Букина», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что чемпионат посетили свыше 11 тысяч зрителей.

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#серебро
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#подмосковье
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Подмосковные баскетболистки выиграли бронзу Суперлиги
06 мая 2024, 11:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Спарта энд К-2» стала бронзовым призером Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В играх за третье место видновские баскетболистки обыграли ЖБК «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.

«Впервые в истории выступлений молодежной команды из Видного в женской Суперлиге «Спарта энд К-2» поднимается на пьедестал. Воспитанницы подмосковного клуба во главе с Павлом Рылло и Евгенией Никоновой обыграли уральский клуб в третьей решающей битве серии со счетом 64:58. Самым результативным игроком подмосковной команды стала центровая Алина Баженова. На её счету 21 очко и 8 подборов», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что центровая ЖБК «Спарта энд К-2» Карина Комарова вошла в символическую пятерку сезона.

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#бронза
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Подмосковные гребцы завоевали три медали Кубка России
06 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/filrom

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены, представляющие Московскою область, на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1000 метров» среди женщин и Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров» среди мужчин», — отмечается в сообщении.
На третью ступень пьедестала поднялся ещё один представитель Московской области — Максим Оселёдко. Он завоевал бронзовую медаль в дисциплине «байдарка-одиночка 500 м мужчины (К-1)». Победа в это категории досталась гребцу из Краснодарского края, серебро завоевал спортсмен из Омской области.

Соревнования проводятся в Краснодаре с 3 по 8 мая, в них участвуют около 300 спортсменов из 25 регионов России. Лучшие войдут в сборную страны для участия в чемпионате Европы и Играх БРИКС.

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#подмосковье
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Около 60 юных спортсменов собрал концерт ко Дню Победы в Красногорске
06 мая 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Юные хоккеисты и фигуристы выступили на ледовой арене имени Владимира Петрова на концерте ко Дню Победы. Он состоялся в Красногорске в пятый раз. В мероприятии приняли участие около 60 спортсменов, сообщили в пресс-службах администрации городского округа и Минспорта Подмосковья.
Воспитанники спортивных академий вышли на лёд почтить память героев, отстоявших свободу страны в годы Великой Отечественной войны.
«Спорт невозможен без патриотизма, любви и верности Отечеству. Академия фигурного катания «Наши надежды» под руководством Татьяны Навки и Академия хоккея имени легендарного Владимира Петрова, организовавшие концерт, готовят не только будущих чемпионов, но и воспитывают подрастающее поколение. Уверен, что их выпускники не раз поднимутся на пьедесталы почёта самых престижных турниров под гимн России», – сказал в приветственном слове министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.
Почётными гостями концерта стали олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Татьяна Навка, а также трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Ирина Роднина.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В рамках концертной программы прошли показательные выступления юных спортсменов, а также муниципальной детской хоровой школы «Алые паруса». Номера были представлены под песни военных лет. Также на льду арены состоялась акция «Бессмертный полк». Ребята пронесли фото предков-героев под аккомпанемент хора девочек школы «Алые паруса».
«Война унесла много жизней, и нужно помнить всех этих людей. Я принёс портрет своего родственника Василия Ивановича. Он воевал на танке», – рассказал воспитанник Академии хоккея Иван Мастеров.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В завершении мероприятия прошёл товарищеский хоккейный матч команд мальчиков 2015 и 2016 годов рождения. Победу со счётом 4:1 одержали более юные спортсмены.

В Академии фигурного катания «Наши Надежды» занимаются более 100 спортсменов. Учреждение предоставляет льготные места малоимущим и многодетным семьям, детям участников СВО. Воспитанники академии добиваются высоких результатов на турнирах разных уровней.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Академия хоккея имени Петрова базируется в современном спортивном комплексе с двумя ледовыми площадками, спортзалом и музейной экспозицией. В планах руководства – создание команды Молодёжной хоккейной лиги.

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Подмосковные тяжелоатлеты выиграли первые общекомандные места чемпионата ЦФО
06 мая 2024, 11:02

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья заняла первые общекомандные места в рамках чемпионата и первенства ЦФО по тяжелой атлетике. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились с 24 по 30 апреля в Ярославле.

В турнирах приняли участие свыше 350 спортсменов из 16 регионов России. Сборная Московской области заняла первое общекомандное место первенства России ЦФО по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13 — 17 лет и среди команд-участниц в рамках чемпионата ЦФО.

«По итогам первенства на счету женской сборной девять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. В мужских зачетах спортсмены выиграли три серебряные и одну бронзовую медали», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках чемпионата среди женщина сборная заполучила четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В мужском зачете подмосковные спортсмены удостоились две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

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Назван ведущий игрок «Динамо»
Тренер Кобелев назвал ведущим игроком «Динамо» Тюкавина
03 мая 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил о том, что ведущим игроком команды на данный момент является футболист Константин Тюкавин.
«После сезона можно будет дать оценку игре Тюкавина. Пока Константин отстаёт от Кассьерры в гонке бомбардиров. После завершения чемпионата станет ясно, в чём прибавил Тюкавин. На данный момент он ведущий игрок «Динамо», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Отмечается, что в сезоне 2023-2024 гг. спортсмен провёл 26 матчей в РПЛ, забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива». По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму, и команда несколько матчей провела без него, напомнил специалист.

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#спортсмен
#футбол
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Экс-глава «Зенита» Черкасов назвал команду зажравшейся и скучающей
03 мая 2024, 15:50

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.
«Нет еврокубков, а играть с полной выкладкой в России — не самый большой стимул для тех же легионеров. С точки зрения организации игры есть проблемы. Мне кажется, история с Семаком, при все уважении к его достижениям, уже немного приелась. Если у тренера не будет каких-то свежих идей, всё так и будет продолжаться. Команда — зажравшаяся, скучающая», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Черкасов.

Ранее бывший футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.

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