Тхэквондисты Подмосковья завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля», проводившихся среди юношей и девушек, юниоров обоих полов, а также мужчин и женщин, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль сборной Московской области принёс Иван Антипкин, выступавший в весовой категории 63 килограмма. На вторую ступень пьедестала поднялись подмосковные спортсмены Арам Мурадян (весовая категория 54 килограмма) и Хайбула Курбанов (весовая категория 87 килограммов)», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль завоевал Егор Шефатов, выступавший в весовой категории 87 килограммов. Соревнования проводились в Рязани с 3 по 6 мая.
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