На финальный заезд Gran Fondo в Рузе вышли более тысячи велосипедистов

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Более тысячи любителей велосипедного спорта приняли участие в старте заезда Gran Fondo на территории Рузского и Можайского городских округов. Этот старт стал пятым в Подмосковье и заключительным в сезоне, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участникам были предложены дистанции различной протяжённости (30 км, 50 км или 96 км) или формат велогонки. Каждый мог выбрать подходящий вариант в соответствии со своим уровнем подготовки.
Трасса Gran Fondo проходила через Рузский городской округ, где старт и финиш находились на площади перед администрацией. Стартовый городок был расположен на территории Дворца водных видов спорта «Руза». Этот маршрут считается традиционным для Gran Fondo, так как здесь ежегодно завершается велосипедный сезон в Подмосковье.
Первая гонка Gran Fondo прошла в Рузе в 2018 году, приуроченная к празднованию 690-летия города. В 2025 году серия Gran Fondo будет отмечать своё десятилетие.
С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья», который соответствует целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Трасса Gran Fondo проходила через Рузский городской округ, где старт и финиш находились на площади перед администрацией. Стартовый городок был расположен на территории Дворца водных видов спорта «Руза». Этот маршрут считается традиционным для Gran Fondo, так как здесь ежегодно завершается велосипедный сезон в Подмосковье.
Первая гонка Gran Fondo прошла в Рузе в 2018 году, приуроченная к празднованию 690-летия города. В 2025 году серия Gran Fondo будет отмечать своё десятилетие.
С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья», который соответствует целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова