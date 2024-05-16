На старт Гонки Героев «Наследники Победы» выйдут около 1,5 тыс. участников

Фото: пресс-служба МИСК МО
«Это 8 км через водные преграды, отвесные стены, овраги, рукоходы и даже «Эверест» – семиметровая горка с канатами. Ожидается участие 75 команд – 1,5 тыс. участников из разных уголков Подмосковья. Дошедшие до финала, получат фирменный жетон гонки, а лидеры – кубки», – говорится в сообщении.Для гостей гонки организаторы подготовили массажные зоны, полевую кухню, аквагрим, родео и другие развлечения. Участие в забеге бесплатное. Выйти на старт соревнований могут участники в возрасте от 18 до 35 лет.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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