Спортсмены из Подмосковья завоевали семь медалей первенства ЦФО по велоспорту-шоссе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Две золотые медали принёс подмосковной команде Дмитрий Жилин, выступавший в юниорской категории 17-18 лет. Он стал лучшим в дисциплинах «критериум» и «индивидуальная гонка на время». Ещё одну золотую медаль завоевал выступавший в категории юноши 15-16 лет Владимир Михайловский в дисциплине «критериум». Кроме того, он занял второе место в групповой гонке», — говорится в сообщении.
Две бронзовые медали выиграла велосипедистка Анастасия Дьячкова в групповой гонке и критериуме среди девушек 15-16 лет. Третью бронзовую медаль в копилку подмосковной команды принесла Мария Красулина в критериуме среди юниорок 17-18 лет.
Первенство проводилось в Воронеже.
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