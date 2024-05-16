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Спортсмены из Подмосковья завоевали семь медалей первенства ЦФО по велоспорту-шоссе

16 мая 2024, 16:41
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве Центрального федерального округа по велоспорту-шоссе, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проводились в трёх возрастных группах: юноши и девушки 13-14 лет и 15-16 лет, а также юниорки и юниоры 17-18 лет.

«Две золотые медали принёс подмосковной команде Дмитрий Жилин, выступавший в юниорской категории 17-18 лет. Он стал лучшим в дисциплинах «критериум» и «индивидуальная гонка на время». Ещё одну золотую медаль завоевал выступавший в категории юноши 15-16 лет Владимир Михайловский в дисциплине «критериум». Кроме того, он занял второе место в групповой гонке», — говорится в сообщении.


Две бронзовые медали выиграла велосипедистка Анастасия Дьячкова в групповой гонке и критериуме среди девушек 15-16 лет. Третью бронзовую медаль в копилку подмосковной команды принесла Мария Красулина в критериуме среди юниорок 17-18 лет.

Первенство проводилось в Воронеже.

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#минспорта мо
Жительницы Павловского Посада выиграли чемпионат по пожарно-спасательному спорту
16 мая 2024, 16:19

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Чемпионками по пожарно-спасательному спорту стали две девочки из Павловского Посада. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
15 мая на манеже пожарно-прикладного спорта в Павловском Посаде прошло торжественное награждение воспитанниц Секции заслуженными наградами.

«Полина Быкова и Евгения Шмидт – чемпионки России по пожарно-спасательному спорту живут и тренируются в Павловском Посаде. Благодарю Дениса Чистова и Анатолия Фроловского за воспитание настоящих чемпионов! Это огромный труд и личный вклад в каждого спортсмена! Желаю вам и вашим спортсменам покорения новых вершин и конечно же только побед!», — отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В средней группе в преодолении стометровой полосы с препятствиями Евгения Шмидт стала чемпионкой России, а Полина Быкова стала чемпионкой России в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни младшей группе.

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Стало известно, кто может возглавить «Рубин»
Тренер Федотов может возглавить «Рубин»
16 мая 2024, 15:58

Фото: iStock/thomas-bethge

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Рубин» уже этим летом по окончании сезона.
Как передаёт «РБ Спорт», в Казани не планируют продление контракта с Рашидом Рахимовым, который возглавляет казанский «Рубин» в настоящее время. Уточняется, что договор с ним истекает как раз в конце сезона. А вот соглашение с ЦСКА у самого Федотова рассчитан ещё на год.

Ранее сообщалось, что Российская Премьер-Лига (РПЛ) намерена пересмотреть условия некоторых пунктов действующего ТВ-контракта с «Матч ТВ», в частности речь идёт об увеличении суммы доходов. Так, решение пересмотреть детали действующего контракта связано с большим количеством транслируемых матчей в настоящее время матчей на федеральном «Матч ТВ» в сравнении с тем, что предусмотрено соглашением.

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#спорт
#матч
#контракт
#тренер
#футбол
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РПЛ намерена увеличить сумму доходов по контракту с «Матч ТВ»
16 мая 2024, 15:50

Фото: iStock/Manuel-F-O

Российская Премьер-Лига (РПЛ) намерена пересмотреть условия некоторых пунктов действующего ТВ-контракта с «Матч ТВ», в частности речь идёт об увеличении суммы доходов.
Как передаёт «РБ Спорт», решение пересмотреть детали действующего контракта связано с большим количеством транслируемых матчей в настоящее время матчей на федеральном «Матч ТВ» в сравнении с тем, что предусмотрено соглашением. Отмечается, что в лиге уже согласовали такой вариант. При этом к непосредственным переговорам между сторонами планируется приступить лишь после окончания сезона.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил о высокой билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака». Он отметил, что с учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма превысила миллиард рублей.

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#спорт
#матч
#контракт
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Подмосковная спортсменка стала бронзовым призером соревнований по BMX
16 мая 2024, 15:41

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка завоевала «бронзу» всероссийских соревнований по BMX. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по ритм-треку проводдились 11 и 12 мая в Парке имени 850-летия Москвы.

«Турнир проходил в дисциплине «ритм-трек», которая является новым направлением в BMX. Представительница Московской области Валерия Занозина завоевала бронзовую медаль возрастной группе 13-14 лет. Награда стала первой в карьере спортсменки на соревнованиях такого уровня», — подчеркнули в пресс-службе.

В турнире принимали участие также представители Москвы и Санкт-Петербурга.

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#велоспорт
#подмосковье
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В Подмосковье проводится традиционный фестиваль «Парафест»
16 мая 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье проходит традиционный фестиваль паралимпийского спорта «Парафест». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Фестиваль проводится в Раменском городском округе на базе СОК «Сатурн» и ДС «Борисоглебский».

«Юноши и девушки от 10 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата соревнуются по четырем видам спорта: плавание, бадминтон, стрельба из лука и спортивное ориентирование», — поделились в пресс-службе.

В фестивале принимают участие команды из 17 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Саратовской,Нижегородской, Мурманской, Кировской, Калужской и Астраханской областей, а также Краснодарского края, республики Карелия, Башкортостана, Удмурти, Бурятии, Кабардино-Балкарии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Последние матчи и турниры, а также награждение победителей состоится 17 мая.

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В Одинцове состоится забег для детей и взрослых «TOPSKI Family Run»
15 мая 2024, 17:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Одинцове состоится третий этап серии забегов для детей и взрослых «TOPSKI Family Run». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Новый этап серии забегов пройдет в в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

«Учатники смогут выбрать для себя подходящую дистанцию в зависимости от возрастной группы: от 600 м до 10 км. Также все получат на финише уникальную авторскую медаль. Особенность трофеев серии стартов в том, что медали формируют единую композицию. Тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах получат призы», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, в семейном зачёте шесть лучших пар «ребёнок-родитель» по сумме занятых мест получат специальные награды.

Забег состоится 26 мая в 10:00.

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#медаль
#одинцово
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Глава «Динамо» Пивоваров заявил о высокой выручке от матча против «Спартака»
15 мая 2024, 17:47

Фото: iStock/master1305

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил о высокой билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака».
Он отметил, что с учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма превысила миллиард рублей.

«В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но тем не менее она существенна. Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пивоваров.

Ранее российский тренер Сергей Силкин заявлял, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком. Поэтому, считает специалист, с ним имеет смысл продлить контракт клубу.

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#спорт
#матч
#контракт
#футбол
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Хоккеист Коньков отозвался об игре Чехии на домашнем ЧМ-2024
Хоккеист Коньков похвалил игру чехов
15 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/shironosov

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что на домашнем ЧМ-2024 Чехия показывает свою лучшую игру.
«Чехи мне нравятся. Посмотрите, как они играют! Они действуют крайне дисциплинированно, матчи с их участием получаются очень упорными. Для команды это домашний чемпионат мира, она находится под огромным давлением общественности. Ребята показывают свою лучшую игру, и это накладывает свой отпечаток», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

До этого доцент кафедры спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Валерий Гореликов заявлял о необходимости сохранения установленного потолка зарплат в КХЛ на ближайшие сезоны.

«Установленный КХЛ потолок зарплат сегодня является определённым стабилизатором роста зарплат игроков в лиге и положительно влияет на экономику. В ближайшие годы на бюджеты клубов будут негативно влиять ограниченные возможности спонсоров клубов. Поэтому разумно будет сохранить установленный потолок в ближайшие сезоны», — объяснял в беседе с RuNews24.ru Гореликов.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» стал обладателем третьего в истории Кубка Гагарина, обыграв всех соперников в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#спорт
#кхл
#чемпионат мира
#соревнования
#хоккей
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Подмосковные спортсмены выиграли Кубок России по мотоболу
15 мая 2024, 17:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная команда «Металлург» стала обладателем Кубка России по мотоболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по мотоболу проходил в городах Видное и Ковров.

«Команда «Металлург» из Ленинского городского округа завоевала золотые медали Кубка России по мотоболу в Видном. В рамках группового этапа спортсмены «Металлурга» сыграли с тремя клубами из Краснодарского края «Заря», «Агрокомплекс», «Кировец», а также с представителями ДНР – «Союз-3», — поделились в пресс-службе.

В финальном матче подмосковные спортсмены сыграли с представителями Краснодарского края и выиграли со счётом 4:2. По итогам клуб из Подмосковья второй год подряд стал обладателем Кубка России по мотоболу.

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