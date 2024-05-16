Спортсменки из Подмосковья выиграли в международном турнире по ММА

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В соревнованиях принимали участие представители из России, Бразилии, Сербии, Азербайджана, Киргизии и Таджикистана.
«Ирина Чернышова одолела соперницу из Санкт-Петербурга болевым приёмом на руку в первом раунде противостояния. Бой проходил в весовой категории до 61 килограмма. Еще одна спортсмена региона Екатерина Яр взяла выиграла представительницу из Новосибирска. Встреча состоялась в рамках весовой категории до 52 килограммов и завершилась в пользу Екатерины», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что обе спортсменки на турнире представляли честь городского округа Лыткарино.
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