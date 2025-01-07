У теннисиста Даниила Медведева родился второй ребенок

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Второй ребенок родился у российского теннисиста Даниила Медведева, пишет РИА Новости. Спортсмен выложил в сети снимок из роддома с новорожденным малышом и дочерью Алисой, появившейся на свет в декабре 2022 года. На фото присутствует и сам игрок.
Медведев в возрасте 28 лет имеет 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с учетом победы в рамках Открытого чемпионата США в 2021 году.
Теннисист сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, а также являлся первой ракеткой мира.
Перед этим футболист Александр Мостовой оценил игру своих коллег по цеху Алексея Миранчука и Александра Головина.
Кроме того, стало известно, где хочет жить теннисист Александр Бублик.
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Теннисист сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, а также являлся первой ракеткой мира.
Перед этим футболист Александр Мостовой оценил игру своих коллег по цеху Алексея Миранчука и Александра Головина.
Кроме того, стало известно, где хочет жить теннисист Александр Бублик.
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Никита Кротов