Теннисист-юниор из Подмосковья Егор Плешивцев завоевал медаль Australian Open

Егор Плешивцев (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Представитель Московской области Егор Плешивцев занял второе место на турнире «Большого шлема» Australian Open в парном юниорском разряде, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«17-летний Егор Плешивцев выступал в паре с Огненом Миличем из Сербии. Вместе они вышли в финал Australian Open, где сыграли против Яна Кумстата из Чехии и Максвела Экстеда из США. Матч завершился в пользу соперников подмосковного и сербского теннисистов со счётом 7:6 (8:6), 6:3», — говорится в сообщении.В областном Минспорта напомнили, что в матче за выход в финал Плешивцев с Миличем одержали победу над представителем Великобритании Оливером Бондингом и американским спортсменом Джаггером Линчем.
Сейчас Егор Плешивцев занимает 34-ю строчку рейтинга ITF.
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